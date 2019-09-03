〈房產〉好市多周邊房價走勢 高雄前鎮店年漲18.6%全台最高

賣場進駐是區域生活機能指標的參考項目之一，房仲業者統計美式大賣場好市多的周邊行情變化，發現高雄前鎮店年漲幅最高，達 18.6%；而跌幅最多也在高雄，大順店周邊較去年跌價 3.7%。

台灣房屋集團同時觀察，區域價差最大的是好市多北投店，北投好市多周邊房價比北投全區均價還低 34.7%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，近年大型賣場和因為所需地坪大，為了降低租金成本，多半選擇蛋白區開店，承租地點也多為工業區倉儲用地，因此 14 間店址中有 9 間的周邊房價，比區域行情還便宜。

而近年市場主力多為自住購屋族群，多半講究購屋性價比，因此這些房價親民，生活機能正在成長的區域，也更具吸引力。

張旭嵐表示，好市多高雄前鎮店 1997 年開幕，是好市多第一家台灣分店，位於中華五路，該路段陸續有家樂福、IKEA 等大型量販店和夢時代購物中心進駐，強化區域商圈發展，滿足家庭族群生活美食消費等需求。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東陳志遠表示，由於前鎮區有亞洲新灣區的重大建設話題，二則是週邊國宅價位符合首購族群，所以量能很穩定。中華五路週邊雖然有豪宅，但目前成交不多，熱門產品為 10-15 年有公園為鄰的電梯大樓，單價 20-22 萬元，三房加車位大約都在 45~55 坪左右，總價約 800~1200 萬元最吃香。

而高雄好市多大順店座落在鼓山三民和左營交會處，雖然鼓山豪宅林立，平均單價高，但是大順一路附近過去為工業用地，推案量受限，且原本計畫的輕軌第二階段也將調整路線，因此房價受抑制，不過隨著義享天地、悅誠廣場和富邦 BOT 開發案等百貨商城的進駐，大順一路周邊的商業發展大幅提升，也可望逐漸帶動住宅熱度。

觀察好市多周邊房價年漲幅較大的區域，前三名分布高雄、台南和桃園，顯示大賣場在南部的利多效應大於北部。張旭嵐指出，北台灣都市商業發展密集，因此賣場利多在區域的發酵作用會隨著時間和密集度而趨緩。而好市多去年在台中捷運綠線 G0 站旁，以 9.75 億元，溢價率 115％，標下 50 年地上權土地，準備今年底前開設第 14 間店，而隨著台中捷運綠線可望在 2020 年通車，未來周邊房市可望受到帶動。