手機+筆電急單 蘋概股提前拉貨效應 台股Q4上看「萬一」

蘋果新機發表將於下周 (9/10) 登場，過往蘋果新機發表前，台蘋概股都會拉一波攻勢，但是近來包括鴻海 (2317-TW) 等個股表現，都不甚明顯，統一投信投資長錢素惠今 (3) 日表示，為避開 12 月 25 日貿易戰的第二波加徵關稅，手機、筆電 8 月下旬都接到急單，且蘋概供應鏈也打算把明年要出的貨提前拉完，近期即可逐步感受到力道，預期第 4 季台股高緣指數可望上看 11000 點。

錢素惠表示，各界都擔憂，美中貿易戰恐引發景氣下滑，最近確實感受到，但是台灣在「美國去中化、中國去美化」之下，反而是景氣受惠國，據了解，為避開 12 月 25 日貿易戰的第二波加徵關稅，台灣的手機、筆電廠商在 8 月下旬都接到急單，且預期追加訂單會拉到 11 月，所以 9 月初將公布的 8 月業績可望優於預期，且因 8 月下旬才開始接到美系加單，真正完整挹注的將會是 9 月業績。

錢素惠進一步指出，近期台股受季線反壓，加上蘋概股如鴻海等表現不明顯，指數短線陷入震盪，不過，蘋概供應鏈傳出打算把明年要出的貨提前拉完，蘋概股在新機發表後，有可能先走一波，蘋概股第四季表現不寂寞。尤其看好光學族群，主要除蘋果概念，加上華為即將發表的旗艦機 Mate 30，及 5G 的發展，也會讓未來的 VR、AR 發展有無限可能，光學鏡頭未來「P7」將是基本配備，且不僅僅是科技，而將是藝術。

整體來說，錢素惠認為，第四季在拉貨效應、業績看旺之下，預期第 4 季台股高緣指數可望上看 11000 點，下緣則預期落在 10200 點位，因為指數空間不大，選股優於選市。