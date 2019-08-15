〈房產〉冠德、日勝生等強勢建案登場 台北捷運聯開案量衝破百億元

據市調機構統計，北台灣今年捷運聯開案推案量估計達 155 億元，較去年暴增 100 餘億元，且是繼 2009 年後，聯開案量再次重回 100 億元以上。住展企研室經理何世昌表示，多年來推案量低迷的捷運聯開案，在與台北市政府權配問題陸續解決、房市回溫激勵下，而爆出大量。

先前大台北捷運聯合開發案，因市府權配比偏低，遭監察院糾正，台北市府決定啟動權配重新協商或仲裁。在權配爭議陸續解決後，今年聯開案釋出力道加大，捷運聯開案推案量爆出逾百億元大量。

住展統計將於今年公開、或是已開賣的聯開案共有 3 個，分別是日勝生 (2547-TW) 大同區捷運大橋頭站聯開案「超 · 站 S」，總銷金額約 30 億元；大安區捷運安和站聯開案「首泰信義」，總銷金額約 40 億元；及桃園機場捷運 A19 站（體育園區站）聯開案，總銷金額約 85 億元，3 案合計推案金額 155 億元。

大橋頭站聯開案「超 · 站 S」由日勝生負責開發，位於民權西路、延平北路口，從 2006 年規劃至今長達十餘年，終於要在近期推出。

安和站聯開案「首泰信義」的建商為首泰建設，是聯開宅史上首見的豪宅案，最小坪數為 88 坪，最大坪數達 180 坪。由於「首泰信義」地段條件好，最高開價應該會達到每坪 200 萬元以上，也將創下聯開案史上第一個開價每坪到達 200 萬元的建案。

桃園機場捷運 A19 聯開案冠德建設 (2520-TW)「冠德青璞匯」，則是桃園首件聯開案，具有高度指標意義。「冠德青璞匯」採複合式開發，低樓層為商場，中、高樓層規劃 1-3 房型住宅。在公開的第 1 個月，已累積破千組客戶看屋。從市場反應極為熱絡的情況來看，捷運聯開宅的金字招牌在桃園同樣吃得開。

何世昌指出，捷運聯開案因為具備「到站即到家」的特色，過去在市場上一向很吃香，具有較高增值性、高租金的優勢，但卻有噪音、震動，以及管理費易偏高等明顯缺點，民眾購買前應多加考量。

在捷運宅的中古屋市場方面，永慶房屋依實價登錄資料統計，近一年來雙北市捷運共構宅交易量，以小碧潭站共構的日勝生的「美河市」 57 件交易量排行第一，平均單價約每坪 48.9 萬元；同時根據統計，交易件數前 6 大，都是位於新北市的捷運站。

而交易量前 10 名的雙北市捷運共構宅中，唯一每坪交易價超過百萬元，是台北市信義區與永春站共構的「E.A.T 國際館」，平均每坪約 115.5 萬元。