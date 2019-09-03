盤前財經大事搶先讀2019年9月3日

今日操盤前瞻

南韓第二季 GDP

美國 8 月 ISM 製造業 PMI

澳洲央行決策利率

法說會：漢翔、立凱 - KY、系微、群電、神盾等

除權息：亞德客 - KY、富喬、泰茂、由田、艾恩特、廣越、科際精密、VHQ-KY、遠雄港、大洋 - KY、旭源、皇田

5G 與物聯網技術 5 年內皆可見 AI 需到 10 年成熟

近年科技革命的討論正旺，其中包含了 5G、IoT、AI 等新議題，對此國際顧問 Gartner 針對未來科技生命週期做了一份研究，預期 5G 與物聯網相關技術將在 2 至 5 年內進入成熟期，而目前 AI 與其他多數技術仍需 5 至 10 年左右才能成熟，企業若能善加利用，未來將享受豐收。閱讀全文...

國內需求回溫支撐 豐興廢鋼、鋼筋終止連 2 跌

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 昨 (2) 日開出本周盤價，雖然國際廢鋼續挫，美國廢鋼更跌至今年新低，但隨著南部天氣好轉，工地復工可望帶動鋼筋需求，豐興本週各式鋼品平盤，其中廢鋼收購價、鋼筋終止連 2 跌，開出平盤。閱讀全文...

美國經濟陷入衰退？不少指標都閃現紅燈

美國是否會陷入經濟衰退，這是盤旋在所有美國人心中的大哉問。根據谷歌搜索顯示，自 7 月底聯準會 (Fed) 自金融危機以來首次降息以來，經濟衰退的擔憂呈指數級增加。閱讀全文...

對付日本新手段？韓國與泰國簽署軍事情報合作備忘錄

南韓總統文在寅和泰國總理 Prayuth Chan-ocha 週一簽署了一份關於軍事情報合作的備忘錄，這是韓國在近期與日本發生貿易衝突後的重要一步。閱讀全文...

〈兒童理財正夯〉現代父母最愛三大投資 為子女儲備財富

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行於 1999 年推出第一個親子理財工具—小富翁帳戶，可同時管理新臺幣、外幣與信託基金投資等資產，迄今已累積近 25 萬位小富翁，北富銀表示，觀察兒童理財，以基金、儲蓄型保險、外幣定存最夯，顯示現代父母在親子理財上，追求穩健優先。閱讀全文...

