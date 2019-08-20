〈房產〉殯葬禮儀設施無禁忌 周邊住宅價格漲勢相當

房仲業者依據內部及實價資料統計雙北公立殯儀館周邊住宅，2017 年與現今相比，新北市立殯儀館周邊住宅均價兩年間，由每坪 33.51 萬元成長至 37.11 萬元，趨勢與所在地板橋區相同，但漲幅較板橋住宅漲幅高出 2.59%。

至於台北市立第一殯儀館周邊住宅均價，這兩年間受北市中山區整體市況影響而下滑，但現今每坪 54.86 萬元的均價，與中山區每坪 58.11 萬元相比，價差幅度不到 6%，不過北市第二殯儀館因周遭住宅少、成交件數不多，因此無法客觀觀察出房價的走勢與變化。

中信房屋指出，殯儀館向來被民眾視為嫌惡設施，置產時往往都會不予考慮，不過由交易量來觀察，周邊 700 公尺內交易仍存在一定量體。

中信房屋研展室副理張漢超表示，殯儀館周邊房價行情會通常低於一般行情 3-10% 左右，因此對置產預算有限、較無禁忌的民眾，反而較可利用這樣的優勢找到 CP 值較高的住宅，這也是周邊交易仍能維持一定量能的主因。

像是位於板橋區的新北市立殯儀館，周圍 200 公尺內多以傳統公寓為主，此範圍通常是最容易受殯葬活動影響，不過再往周邊擴散，受到的干擾程度就相對較輕，以殯儀館沿新海路往板橋市區方向為例，不過 500 公尺之遙，彷彿進入一般生活圈，麥當勞、全聯超市、餐飲店等商家林立，所提供的生活機能已能滿足一般生活居住需求，再加上附近有新埔國中等文教需求，因此這兩年房價已逐漸貼近區域的均價。

張漢超指出，由均價變化可以發現，該區域住宅大樓的房價成長率約有 24%，比起公寓、華廈都來的佳，再加上房價仍比板橋區域內的大樓均價稍低，因此對於預算有限、又想住的舒適的民眾而言，在此置產可算是一種折衷的選擇。相較於新北市立殯儀館，位於中山區的台北市立第一殯儀館則又是不同的區域形態，周邊商辦大樓林立，咖啡廳、餐廳、書店、金融機構等機能幾乎一項都不缺，距離捷運行天宮站也僅 6、700 公尺而已，如果想要在此撿便宜買房，不妨可以考慮公寓型態的產品。

張漢超表示，這兩年中山區房價雖呈現些微起伏波動，但以產品型態區隔，在北市一殯周邊選擇公寓產品反而能較為抗跌，比起中山區公寓平均 4% 的跌幅，一殯周邊僅滑落 2% 左右，對於偏好台北市門牌、又想找到相對划算的價格，在北市一殯周邊置產也算是一種超值的選擇。

殯葬設施周邊住宅雖然對沒有禁忌、想要找到划算好屋的民眾而言是不錯的選擇，不過張漢超也提醒在置產前還是要注意環境是否真能符合個人生活品質的要求。其次，有房貸需要的民眾也要預先考量銀行可能會因這類嫌惡設施而給予較低的鑑價，因此在籌措自備款方面建議也要預先設想，以免買到了便宜好屋，卻徒增自己的資金壓力。