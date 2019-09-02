IMF：2020年南韓財政收入佔比24.6% OECD倒數第三

國際貨幣基金 (IMF) 發布財政監測報告 (Fiscal Monitor Report) 指出，預計 2020 年南韓政府財政收入佔 GDP 比重為 24.6%，在受評估 OECD 國家中，僅高於香港與新加坡的 21.1%，低於 OECD 國家平均財政收入比率，顯示南韓國家財政表現堪憂。

為了刺激低迷的經濟表現，南韓政府祭出擴張型財政政策，導致國家財政收入出現惡化。IMF 估計，在 2020 年至 2024 年間，南韓的財政收入佔 GDP 比重將下滑至 24.4%，與政府此前預期相左。

為了刺激疲軟的經濟，南韓政府祭出財政舉措 (圖：IMF)

此外，根據南韓經濟與財政部上週五 (29 日) 發布的報告，由於政府實施擴張型財政政策，預計國家債務規模從今年的 740 兆韓圓 (約 611.57 億美元)，到 2023 年將進一步擴大至 1061 兆韓圓，加上今年半導體市場疲軟，公司稅大幅下降將使明年稅收總額減少 2.8 兆至 292 兆韓圓，稅收低於支出的壓力將持續擴大。

在政府財政支出方面，根據估計，2020 年至 2024 年，南韓財政支出佔 GDP 比重將從 20.1%，上升至 23.2%，遠低於發達國家的平均水平 38.8%。

近期南韓政府將國家年度預算提高至 514 兆韓圓，使每人國債負擔增加 17.7%，達到 767 萬韓圓。南韓財政部表示，明年預算中，社福、創造就業、扶助小型企業等項目的支出將大幅增加，在出口下滑加遽的情況下，力求提振國家經濟。