德國歷史性財政轉向：5000億歐元基建與國防支出

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-07 15:30

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數十年來，德國一直以其嚴謹的財政政策著稱，堅守嚴格的支出限制並避免以債務為基礎的經濟刺激措施。然而，美國總統川普對烏克蘭的曖昧態度以及呼籲歐洲承擔更多自身防禦責任的言論，如同喚醒了一位沉睡的巨人。

據《euronews》報導，德國正著手進行一項歷史性的財政改革，這項改革可能會重新定義歐洲經濟。其核心內容包括設立一個高達 5000 億歐元的基礎建設基金以及大幅增加國防支出，而這兩項舉措都將繞過德國嚴格的債務剎車規定。

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投資者正在消化這些變革的影響，歐洲股市應聲上漲，國防類股更是表現強勁，經濟學家普遍認為這將是德國長期停滯的經濟成長前景的「遊戲規則改變者」。

由基民盟 / 基社盟 (CDU/CSU) 和社民黨 (SPD) 領導的聯合政府正在推動這項前所未有的財政方案，其中包括一個規模達 5000 億歐元 (相當於 2024 年 GDP 的 11.6%) 的預算外基礎建設基金，這筆資金將在未來十年內撥付。

此外，超過 GDP 1% 的國防支出將被豁免於德國憲法中的債務剎車條款，此舉實際上每年額外釋放了 110 億歐元的資金。為了進一步支持這一轉變，各邦的結構性赤字容忍度將從 GDP 的 0.0% 提高到 0.35%。

德國聯邦議院面臨著在 3 月 25 日新議會召開之前通過這項全面財政方案的緊迫時間窗口。目前，基民盟 / 基社盟和社民黨共同掌握著推動改革所需的足夠多數席位。

這項激進的財政擴張正在激發歐洲市場投資者的樂觀情緒。德國 DAX 指數今年迄今已飆升 16%，表現優於美國同類指數，而國防類股已成為最大的贏家。追蹤該領域主要參與者的 STOXX 歐洲航空航天與國防 ETF 今年迄今已上漲超過 40%。

歐洲聯盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 最近將當前形勢描述為一個「重整軍備的時代」，強調了歐洲在國防方面朝向更大程度自力更生的轉變。德國 Hensoldt AG 的股價今年迄今已飆漲 112%，而 Rheinmetall AG 則上漲了 95%。法國國防巨頭 Thales S.A. 上漲了 78%，義大利的 Leonardo S.p.A. 也上漲了 77%。

高盛在一份題為《歐洲股市新時代》的報告中指出：「歐洲國防公司持續跑贏大盤，這得益於強勁的基本面和成長潛力」。

荷蘭銀行 (ABN Amro) 將德國的財政舉措比作前歐洲中央銀行 (ECB) 總裁德拉吉在歐元區危機期間著名的「不惜一切代價」(Whatever it takes) 的表態。荷蘭銀行經濟學家 Bill Diviney 表示：「這是一個巨大的轉變，也是德國經濟迫切需要的，它有可能將德國工業從其陷入的結構性困境中拉出來」。