南韓8月出口年減13.6% 連續第9個月下挫

南韓週日 (1 日) 公布數據顯示，8 月份出口較去年同期下降 13.6%，為連續第 9 個月下滑，主因為全球兩大經濟體貿易爭端持續，以及晶片價格長期下跌的影響。

南韓產業通商資源部指出，8 月份總出口額為 442 億美元，而去年同期為 510 億美元。產業部指出，大幅下跌背後也受到基數較高的影響，因為去年 8 月的晶片出口總額高居史上排名第 3。

8 月的進口額年減 4.2%，至 424 億美元。這使得南韓 8 月仍有 17.2 億美元的貿易順差，為連續第 91 個月維持順差紀錄，相較於去年同期的 68 億美元，以及 7 月的 24 億美元均大幅減少。

產業部長成允模 (Sung Yun-mo) 認為，在美國和中國之間不斷加劇的貿易爭端，以及日本出口限制及香港危機，均增加了全球商業環境的不確定性。

在美中貿易戰升級之下，南韓對兩大經濟體出口均大減，8 月對中國出口年減 21.3%，對美國出口也減少 6.7%。

南韓財政部長洪楠基表示，基於全球經濟情況惡化，南韓今年的經濟成長恐怕難以達到政府 2 個月前所訂定的目標。

南韓在今年 7 月初，將全年 GDP 目標由之前的 2.6-2.7%，下調至 2.4-2.5%，央行預測值則為 2.2%。

南韓央行總裁柱烈 30 日與媒體座談時表示，南韓還有實施寬鬆貨幣政策的餘地，不擔心通縮問題。

李柱烈說，在貿易戰爭等外部經濟環境不確定性高漲之下，將視形勢發展研判是否繼續降息。