〈走進中國〉晶片「一分鐘漲一次價」 關稅風暴引發市場囤貨潮

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 07:30

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「上一分鐘問，下一分鐘就漲價。」在一位中國晶片採購商看來，美國提出關稅政策後，市場搶購囤貨已經「都瘋了」。

雖然中國半導體行業對美國總統川普上台後的關稅政策早有預期，但美國 4 月發起的「對等關稅」，讓震盪多輪次升級。

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根據白宮在 4 月 9 日發布的行政令，中國出口美國「對等關稅」稅率從 84% 提高至 125%，已正式生效。作為反制，中國國務院關稅稅則委員會也宣布，4 月 10 日起將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由 34% 提高至 84%。

關稅影響很快就引發了各個產品市場的連鎖反應。在半導體市場上，每年進出口貿易規模巨大、有「大宗商品」之稱的記憶體晶片最先傳出漲價風聲。

記憶體晶片全球生產基地集中在亞洲，韓國、日本、中國、越南，以及東南亞地區的新加坡、馬來西亞，這些國家都已在美國「對等關稅」名單上，受到不同程度的加稅衝擊。

美方加徵關稅會直接導致晶片成本上升，晶片廠商為了維持利潤空間，往往會提高晶片售價。客戶擔心未來供應短缺和價格上漲，紛紛開始搶購市場現貨。

據《界面新聞》上周五（11 日）報導，三位來自中國不同城市的半導體行業人士說，不只記憶體晶片，模擬晶片、車用功率半導體等主流晶片現貨行情都異常火爆。

客戶搶購現貨導致價格上漲，「一天一個價」，美光、德州儀器、ADI 的中國代理商都已經停止對客戶報價。

由於關稅政策前途不明，市場上大多數現貨商目前持觀望態度，也有人寄望 2021 年晶片短缺漲價行情「一夜暴富」再現。

但行業更多感受到的是，正常生意被美國關稅政策打亂。

據《界面新聞》報導，一位晶片廠商認為，「沒有需求，漲價也沒用」。與 2021 年晶片供不應求的背景不同，客戶現在因關稅囤貨，但記憶體晶片、模擬晶片這些產品近三年來市場需求一直徘徊在低點，沒有真正的需求，這波上漲無法持續下去。

至於未來要如何繼續生意，行業還沒有一個確定答案。

多名中國業界人士認為，目前從海外進口國內的晶片產品已經要接受原產地審核，原產地為美國的產品要按新規加徵關稅。

晶片產品的製造主要分為晶片設計、晶圓製造、封裝測試三大流程，按照中國海關總署 4 月 9 日發布的最新版《關於非優惠原產地規則中實質性改變標準的規定》要求，晶圓、封測的生產地都會被納入原產地認定標準。已經接受過海關審核的廠商說，一線海關在實際判定時有所不同。

目前對於美國推出的多輪對等關稅政策，中國外交部已公開回應表明立場。

中國外交部發言人林劍說，美國出於一己之私，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則。中國堅決反對，絕不接受。