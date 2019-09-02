穩固電視市場話語權！三星將為8K電視制定相關標準

三星電子於 9 月 1 日宣布，將代表 8K 協會籌備 8K 電視的性能標準和規格。

8K 電視是超高清電視，可以實現約 8000 像素的最高解析度。

8K 協會是一家全球性的非營利組織，旨在建立 8K 相關標準並擴展 8K 生態系統。 該集團共有 16 家公司，包括三星電子、三星電視和面板製造、系統單晶片 (SoC) 製造商等等。

8K 協會制定主要規格、信號輸入及輸入終端規格，媒體格式等標準。 解析度標準為 7680 x 4320，影格率標準為 24p，30p 和 60p。

8K 協會定義顯示器的最大亮度應超過 600 尼特 (Nit)。 影像傳輸接口是 HDMI 2.1，影像壓縮方法是高效影像編解碼器 (HEVC)。

去年推出全球首款 QLED 8K 電視的三星試圖引領高端電視市場。當時，一些電視業內人士表示，當時推出 8K 電視還為時過早，但三星電子憑藉自身人工智慧的技術減緩了市場的擔憂。從那時起，LG 和 Sony 等競爭對手也開始透過推出自己的 8K 電視機型，企圖追上三星電子。

IHS Markit(INFO-US) 表示，由於採取了積極的策略，三星在第三季度於每台售價超過 2,500 美元的電視市場上具有壓倒性的競爭力，其銷售額佔市場份額的 53.8%。隨著 8K 電視時代的開啟，大型電視的趨勢在電視市場變得越來越明顯。

三星電子正試圖擴大 8K 協會會員的數量，以便為電視市場注入活力同時保持其在該市場的領導地位。

8K 協會起初有五個成員，包括三星電子、Panasonic、Hisense、TCL 及友達光電 (2409-TW)。之後，三星顯示器、群創光電 (3481-TW)、Intel(INTC-US)，諾威特 (Novatek)、V-Silicon、Xperi、AstroDesign、路易斯影業 (Louis Pictures)、ATEME 及騰訊等企業都加入了該協會，並將 8K 協會會員數提升至 16 個。

8K 協會的相關計劃不僅維護電視和面板製造商的權利，還保護包括內容製作者和經銷商在內的各個公司。