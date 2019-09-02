日財務省：Q2製造業設備投資年減6.9%、自2017同季以來再度轉衰

根據日本財務省在週一 (2 日) 所公布的最新調查數據，日本 2019 年 Q2(4~6 月) 的法人企業統計顯示，製造業的設備投資額較去年同期減少了 6.9% 至 3 兆 6156 億日圓。也是自 2017 年同季以來，在相隔兩年之後，再度出現表現遜於去年同期的現象。

而面對這樣的數字，也被認為是由於美中貿易戰持續下所造成的結果。

非製造業方面，則是年增 7.0%，連續第 11 季在表現上優於去年同期。另外在全產業 (不含金融業、保險業) 方面，年增 1.9% 至 10 兆 8687 億日圓，也同樣連續第 11 季出現增加的情形。

(圖片：翻攝自日本財務省)

此外，在全產業的銷售額方面，年增 0.4% 至 345 兆 9119 億日圓。經常利益年減 12% 至 23 兆 2325 億日圓，在相隔兩季之後，再度轉為減少的走向。而與一年前相較，雖然在以製造為主的企業出現減益的狀況，但是從整體的經常利益來看，若以單季的表現而言，則為歷年來第二大的水準。

另外在同時發表的 2018 年度統計數據顯示，在企業所累積的保留盈餘方面，較上年度增加了 3.7% 至 463 兆 1308 億日圓， 連續 7 年刷新了過去紀錄。

瑞穗證券認為「民間設備投資，若以 4~6 月期國內生產毛額 (GDP) 為基準，從首次的速報值來看，較上一季增加了 1.5%，連續 3 季維持著增加的走勢。在製造業所出現的空洞，也在非製造業的填補下，於上季比出現增加的結果。若反映在法人企業統計上頭，也只是出現小幅下修，沒有太大的變動。

然而瑞穗證券的資深市場經濟學者末廣徹也認為「由於美中貿易戰的升溫，全球經濟的前景更加難以預測，以製造業為主在設備投資上縮手的作法，也逐漸的更加強烈」。