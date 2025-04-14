美國關稅豁免下蘋果絕處逢生！今天供應鏈喜迎逆襲時刻？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 08:00

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市場人士原本擔心，美國總統川普對中國商品徵收的 125% 高額「對等關稅」，有可能像五年前疫情一樣嚴重擾亂蘋果供應鏈。不過到了當地時間上周五（11 日）晚間，蘋果終於等來了苦盼良久的好消息：

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美國海關和邊境保護局發布公告，將一系列產品排除在原先公布的「對等關稅」之外，類別包括通訊設備（智慧手機）、電腦、半導體設備、積體電路等。

對蘋果而言，這意味著 iPhone、iPad、Mac、蘋果手錶、AirTags 等產品不再會受「對等關稅」的影響——受關稅豁免的部分不僅包括川普對中國商品徵收的 125%「對等關稅」，也包括對其他國家進口商品徵收的 10% 普遍關稅。

據《財聯社》周日報導，一些業界人士表示，儘管未來川普仍可能針對含半導體商品提出一項新的行業關稅，至少眼下這一關稅調整代表蘋果和仍高度依賴中國製造的美國消費電子行業暫時絕處逢生。

美國投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，「智慧手機和晶片被排除在『對等關稅』外，這是科技投資者夢寐以求的景象。自『解放日』起，關稅就一直是籠罩在科技界上空的烏雲，因為沒有哪個行業比大型科技公司受到的打擊更大。」

Ives 表示：「美國科技行業的聲音很響亮，儘管白宮內部最初強烈反對豁免，但華盛頓最終還是承認了現實情況。」

「這對蘋果是重大緩解。」Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 上周六在報告中也寫道：「關稅本會引發顯著成本上漲。」

他預計，蘋果股價在本月下跌 11% 後，周一有望反彈。

這一周末傳來的新消息，對於全球蘋果供應鏈而言，無疑也是重大利多。