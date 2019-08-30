〈壽險公會改選〉黃調貴揭五大工作方向 扮演好主管機關與產業溝通橋樑

壽險公會理事長改選順利落幕，由國泰人壽董事長黃調貴連任續掌公會，會後受訪時盛讚對手台灣人壽副董許舒博是「可敬的對手」，希望壽險業能繼續合作，未來將從五大工作方向著手，繼續扮演業者與主管機關的溝通橋樑。

本屆壽險公會改選堪稱史上競爭最激烈的一次，前壽險公會理事長、台灣人壽副董許舒博回鍋挑戰現任理事長黃調貴，黃調貴坦言，國壽習慣打團體戰，這是改選是靠全公司通力合作，讚美許舒博能一個人對抗國壽，「是可敬的對手」。

對於續任理事長，黃調貴表示，未來將從五大面向著手，包括：一、扮演業者與主管機關溝通橋樑，二、協助業者接軌國際，三、協助產業推展，四、新商品設計與研發，五、爭取擴大投資標準與比重。

黃調貴說，公會不只是主管機關與產業的溝通橋樑，也是產業間的協調角色，包括政策建議推動、協助產業解決共同問題等，未來將致力於溝通協調，創造產業、官方與消費者三贏。

第二是協助業者接軌國際，黃調貴表示，因應 IFRS17 與 ICS 準備工作，因國內壽險業規模大小各異，外商有海外母公司協助，大型壽險資源充沛可因應複雜法規，但本土的中小型壽險業相對較辛苦，公會將籌建平台，請大公司與外商壽共同協助產業因應新規則上路。

第三、協助產業業務推展，目前保險業普遍面臨行動投保、身份認證與保單電子化等趨勢，公會將整合業界力量，協助業者共同推展相關業務發展。

第四、商品設計研發部分，包括外商引進新產品或是業界自行研發的保單等，公會也將協助業者與主管機關溝通，讓市場能有更多保單可服務大眾。

第五，關於合格投資標不足的問題，黃調貴說，目前國內投資標的有限，而政策推行的 5+2 產業對壽險業來說，仍不夠了解因此投資風險偏高，由於保險資金需顧慮安全跟收益率，為了讓業者財務能更加健全，公會將盡力尋找合適標的並與主管機關好好溝通，共同找出解決困境的方法。