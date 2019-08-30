兩樣情！中油前7月大賺311億元 台電大虧282億元

經濟部所屬國營事業「油電糖水」今年前 7 月財報出爐，其中台電依舊大虧 282 億元，較去年同期增加 71 億元的虧損，不過已較上月收斂，但仍是四大國營事業中唯一虧損；中油則受惠折舊會計準則利益回沖，今年前 7 月稅前盈餘高達 311 億元。

根據中油財報顯示，中油 6 月獲利爆發，大賺 109 億元，7 月稅前盈餘 28.2 億元，累計前 7 月稅前盈餘高達 311 億元。中油指出，由於國際原油價格波動較小，加上折舊會計準則利益回沖所致，相對年度預算目標的 160 億元，達成率推進至 194%。

台電今天公布最新損益表，前 7 月虧損達 282 億元，較去年同期的 211 億元，增加 71 億元。台電指出，由於上半年燃料價格略高於預期，加上配合空汙發電廠降載，使用較高成本的天然氣發電所致，不過，受惠夏季電價挹注，虧損幅度已有收斂。

台糖的部分，前 7 月稅前盈餘 23.67 億元，主要受惠認列營建毛利 4.33 億元，以及處分土地利益 18.49 億元。

台水前 7 月稅前盈餘為 0.68 億元，台水表示，主要受惠改善無自來水地區，新裝用戶增加，促使獲利成長。不過湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊 1.98 億元，今年營運恐不如去年亮眼。