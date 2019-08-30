〈壽險公會改選〉國壽副董黃調貴成功連任 新光金副董李紀珠當選副理事長

壽險公會理事長改選過程高潮迭起，在歷經三輪激戰後，在下午 1 點 30 左右，確認由國泰人壽副董事長黃調貴連任理事長，副理事長則由新光金副董李紀珠出任。

第 8 屆壽險公會改選堪稱史上最激烈的一次，由台灣人壽副董事長許舒博出馬挑戰現任理事長，也是國泰人壽副董事長黃調貴，兩方人馬選前積極拜會業者爭取支持，展現志在必得的決心。

壽險公會理事長改選，第一輪先由 86 名會員先選出 21 名理事名單，第二輪則從 21 名理事選出 7 名常務監事，最後再從 7 名常務理事推選出理事長。

原本台灣人壽副董許舒博首輪並未擠入理事名單，僅是理事候補第 1 位，就在外界認為黃調貴篤定當選時，排名第 21 的中華郵政壽險代表當場宣布放棄理事資格，讓許舒博得以擠進理事名單，參與常務理事角逐。

不過第二輪常務理事長改選時，許舒博僅以 8 票排名第八，無緣晉級常務理事，最後確定挑戰失敗落選，壽險龍頭國壽得以保住理事長寶座順利連任。

與會人士坦言，本次壽險公會改選堪稱史上最激烈，許舒博與黃調貴陣營，雙方各自積極拉票爭取支持，兩方陣營選前以五五波差距緊張對峙，面對許舒博來勢洶洶，擁有豐沛資源的壽險龍頭國壽也不敢輕忽，最後在會員支持下順利連任。