〈分析〉經濟衰退風險揮之不去 該從銀行股撤退嗎？

無論經濟衰退與否，華爾街的恐懼心理已經出現受害者：美股銀行股。

中美貿易戰、全球央行紛紛降息，意味著企業借款成本不利因素，這些讓全球經濟面臨揮之不去的威脅，經濟放緩或甚至經濟萎縮，這些都會削減銀行股放款的獲利，與此同時，大型企業客戶也可能推遲成長計畫。

這些負面情緒已經重傷美股銀行股，因為投資者避開了與經濟健康程度息息相關的週期性股票。過去 12 個月來，KBW 納斯達克銀行指數下降了 15%，其中半數降幅來自過去幾週，因債券殖利率開始下降且決策者對成長前景態度轉為鴿派。

以估值來看，不難判斷投資者的情緒。市場對銀行股的評估，似乎經濟已必定邁向衰退 KBW 本益比約莫 10.29，與 S&P 500 相比已接近 2008 年以來最低水準。

美國富國銀行大型銀行研究主管 Mike Mayo 近期報告指出，「銀行面臨著赤裸裸的風險，沒有任何糖衣，沒有任何大型銀行能免疫，如果利率維持在這個水準，必會挫傷獲利。」他強調其公司決定調降數十家銀行的獲利預期和目標價。

消費貸款力道

雖然銀行產業瀰漫看跌情緒，但不代表所有銀行均會走跌。部分大型銀行在更加強大的監管環境下，經過多年重組的努力，其股價已變得具吸引力，在此領域下，財經網站《Investing.com》專欄推薦花旗 (C-US) 和摩根大通 (JPM-US)

雖然經濟疲軟明顯不利銀行 M&A 交易、交易和企業放款業務，但擁有大型且多元化投資組合的銀行仍會受益於消費者貸款，例如信用卡和抵押融資，第二季財報季這樣的力道就顯而易見。

摩根大通和花旗季度獲利提高，其背後動力就來自消費者貸款，而缺乏大型消費者業務的高盛 (GS-US)，就是唯一公布的獲利較一年前下降的美國大型銀行。

在摩根大通，信用卡支出增加 11% 至 1925 億美元，未付清餘額增加 8%。摩根大通表示，多數成長來自現有客戶而非新客戶。花旗也公布美國發行的近 3500 萬張信用卡支出增加 8%，未付清餘額增加 3%。

他們的消費者業務力道也反映在今年優於同業的股價表現，今年迄今花旗上漲 24%、摩根大通漲幅在 12% 以上。

由於過去 10 年這兩家銀行持續削減成本，並重新平衡其投資組合，因此他們均已做好充分準備對應任何週期性衰退。他們的努力將開始獲得回報，且最近幾季的營收和獲利成長都相當強勁，同時股息收益率也不錯，摩根大通股息 2.9%、花旗 3.1%，均優於產業均值 2.7%。

結論

宏觀經濟阻力越來越強大之際，顯然不是看漲銀行股的好時機，但以長期疲軟的情況下來看，《Investing.com》專欄建議投資者挑選一些穩健的銀行股，尤其是花旗和摩根大通，因為這兩家具有多元化的投資組合、會增加的股息，以及不斷改善的資產負債表品質。