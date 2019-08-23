【馮冠華專欄】每逢週五倍添憂！

8 月 23 日 - 推介 - 俄鋁（486）

1）上日港股市況總結：恆指週四受壓，指數高開 2 點後最多曾倒跌約 294 點，低見 25977 點，最終以 26049 點收盤，下跌 221 點。成交方面，金額按日上升約 4% 至 784 億。港股通南下總成交額則下跌約 5% 至 97 億，流向仍是淨流入，金額約持平在 24 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額約人民幣 15 億。藍籌 9 升 41 跌。



板塊方面，醫藥、啤酒及黃金表現較佳。做空方面，佔大市成交上升至 16.6%。牛熊證街貨最新比例為 51:49，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 51:49，重貨區方面，熊證下移至 26400-26449，牛證則不變在 25900-25949。恆指期貨夜市收報 25972 點，上升 17 點，低水 77 點。港股 ADR 下跌 98 點，相等於恆指 25950 點。

簡評：昨天恆指的下跌，應和摩根士丹利把 MSCI 香港評級下調至減持，與及人民幣在盤中低走有關。雖然恆指背馳上證下跌，但成交只是略増，26000 點亦失而復得，姑且暫以另一調整日看待。週三晚的香港社運活動又復見暴力，雖然最終沒有發生重大警民衝突，但週日的和平行動能否伸延尚是未知數。



古語有云，每逢佳節倍思親；對筆者而言，近星期只感到「每逢週五倍添憂」；過去多個週一，恆指某程度上均會反映週末的社運而暴升或巨跌。如欲嘗試作社運暴力的預測，筆者建議注意本地地產股；股價在上週四及五走強，上週六及日社運即罕有地和平；但昨天則明顯轉弱，今天板塊的走勢，或對週末的社運有一定的預示性。至於今天的市場焦點，盤前友邦（1299）的業績和晚上鮑威爾在 Jackson Hole 的談話。另外，下週二是 MSCI 對 A 股的擴容日，留意北向資金流。

昨天在弱市下的明星（升）股，包括多隻中期業績盈利錄得倒退，但股價調整頗多的公司，例如吉利（175）、敏實（425）及新秀麗（1910）等等。筆者覺得這些公司的經營前景仍然嚴峻，不可輕言確認見底。筆者快看了多間在盤後公布業績的公司，有同樣炒作誘因的包括利豐（494）和雷蛇（1337）。另外，筆者昨天和同事分享了 3 隻有短多機會的公司，下為內容：

A：中國建築（3311）- 公司今天公佈業績，第一季的業績不俗，半年業績也應不會太差。現價本益比只是 7 倍多，相比歷史高峰期的 15-16 倍已回調不少。加上昨天弱市下能報升，或許暗示業績不俗。$7 以下買進，短線看 $8，近日低位 $6.3 作停損。

B：昨天推介的中教（839）- 公司提供不少專科課程，包括鐵路工程科目等等。據報習近平對職業教育非常重視，而在教育板塊中，中教和東方教育（667）均有提供職業教育課程，亦是板塊中兩者較大市值的公司。去年板塊因學前教育政策等消息而下調不少，今年有機會被重估。



估值上，中教的本益比並不算太平宜，但市場對其龍頭的認受性高。股價在最近一週從約 $12 回調至約 $10 元附近，最近兩天又回升至約 $11，估計是有基金離場而已。$11 以下進場，短線目標價 $12，$10.5 停損。

C：俄鋁（486）- 原因有點特別。公司在 8 月初時公佈中期業績，盈利按年下跌了 4 成。股價亦從 $3.4 下跌至約 $3。盈利下跌的其中一個原因，是公司未能獲得其中一家重要子公司的數據，所以只能用一些陳舊的公開資料作假設，推算入賬。



公司前天公佈，現在已能拿到子公司資料，確認相比他們入賬的數據要好，於是發了正面盈利警告，並將會重新公佈中期業績。股價前天上升約 2-3%，昨天也能逆市微升。可在現價買進，上望先看 $3.4，$3 停損。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 50 點或 0.19%，標指和納指則分別下跌 0.05% 及 0.36%。十年期債息回升至 1.613%（2 年期為 1.612%），美滙指數最新報 98.21，紐約期油最新報 55.35 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：中國人壽（2628）公布，截至 6 月底止半年，股東應佔溢利 375.99 億元（人民幣，下同），按年大增 1.29 倍，每股基本收益 1.32 元；不派中期息。上半年新業務價值 345.69 億元，按年升 22.73%。截至 6 月底，內含價值 8868.04 億元，較去年底增長 11.54%。（接近早前盈喜上限）

中國電信（728）上半年多賺 2.5% 至 139.09 億元（人民幣，下同），每股盈利 0.17 元，EBITDA 按年升 13.3% 至 632.9 億元，不派中期息。聯通（762）早前透露未來將與中電信共建共享 5G 網絡，中電信董事長兼首席執行官柯瑞文回應指，集團現時重點考慮與聯通的合作，雙方已經達成高度共識，並組建團隊，惟尚需解決獨立組網等技術性問題，會加快推進簽約。

海螺水泥（914）公布，截至 6 月底止，中期盈利 152.82 億元（人民幣，下同），按年增長 17.88%，每股盈利 2.88 元，不派中期息。

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