〈分析〉一文掌握：今晚開始的全球央行年會Jackson Hole重磅看點

本周最受世界矚目的，莫過於即將於本周四 (22 日) 至周六 (24 日) 舉辦為期三天，在美國懷俄明州傑克遜舉辦的 Jackson Hole 全球央行年會。

今年年會的重要看點為何？

Jackson Hole 全球央行年會已經舉辦 30 多年，每年各國央行重要官員都在此齊聚，於會議上給出更多關於貨幣政策的訊息及線索，多次對金融市場產生明顯影響作用，因此備受矚目。

今年的央行年會，似乎比前幾年更受投資人關注，主要因市場關心對美國經濟放緩的回應、美國白宮持續施壓聯準會的問題，以及在歐洲與中國經濟放緩下，美國將如何避免其所產生的溢出效應 (spillover effects)。

在年會上最受關注的，就是聯準會主席鮑爾將於周五早上 10:00 所舉行的演講，題目為「因應經濟轉變的貨幣政策」。這是 7 月份 Fed 於十年來首次降息以來，鮑爾首次公開發表言論，而這期間已發生了許多事，因此對鮑爾來說，可能面臨著多重壓力。

首先，Fed 在 7 月降息後，美國總統川普宣布對中國進口品提高關稅，接者，世界各國相競降息，市場對經濟的擔憂加劇，使美債 2 年、10 年期殖利率曲線於 2007 年來首次出現倒掛。這期間川普也幾乎每天對聯準會喊話，要求降息 100 點。

然而這段期間，其他 Fed 官員的看法不一，市場難以定奪 Fed 接下來的態度，因此，鮑爾本次的演講，是否改變風向符合市場期待的加快降息，抑或維持 7 月「中期周期調整」的貨幣政策路線，備受關注。

年會主題為《貨幣政策面臨的挑戰》，而央行現正面對何種困境？

今年央行年會的主題是《貨幣政策面臨的挑戰》(challenges for monetary policy)，對於聯準會與其他國家來說，目前的確面臨著許多的困境。

1. 全球經濟普遍出現「菲利浦曲線」理論失效的現象。

儘管目前全球主要國家失業率低，但每單位勞動成本年增率走降，引導通膨水準低落，即便 2008 年後，央行已做了多年量化寬鬆政策，通膨仍難以達到央行的目標水準。

單位勞動成本年增率 紫：美國 灰：歐元區 (來源: Natixis)

紫: OECD 通膨年增率 灰: 核心通膨年增率 (來源: Natixis)

2. 貨幣政策的有效性，越來越受市場的質疑。

多數經濟學家認為，即使目前全球央行降息、實行量化寬鬆政策，但對經濟與通膨的提振效果，也將不如過去力道。同時，目前全球利率已低，部分國家更已實行負利率，若經濟持續下行，再降息的空間有限，未來央行還有更多牌好打嗎？備受市場質疑。

J.P. Morgan 策略師表示：「有些央行已實行負利率的政策，市場認為這不是在刺激經濟，反而被認為是政策出現了錯誤。同時，這樣的政策也產生了一種不正常以及不確定的氛圍，不但損害了銀行獲利，也削減消費者與企業的信心。」

OECD 全球消費者信心指數 (來源: OECD)

全球製造業 PMI 指數 (來源: JPMorgan)

除了上述困境，美國聯準會可能還面對更多壓力，短期上，鮑爾必須面臨是否再度降息的壓力，來抵銷貿易戰與全球風險的負面影響。中期上，市場認為聯準會對利率已失去控制能力，因目前聯準會的基準利率，已經遠高於任何年期的美國債券殖利率。

此外，在世界各國利率普遍降低的同時，美國資產以及債券變得更加有吸引力，當聯準會降息越慢，美元就越強，對全球經濟的負面影響就越大，因世界上很多債務都是以美元計價。

市場對聯準會談話的預期與看法

許多經濟學家認為，市場最希望聽到聯準會「不惜一切代價」的來應對經濟衰退，但可能最終的演說會讓市場失望。

Charles Schwab & Co. 固定資產分析師 Kathy Jones 認為：「儘管市場期待鮑爾將發表更多鴿派言論，支持他們降息的希望，但我認為，鮑爾將不會這麼積極，而是更加平衡」。

CIBC 經濟學家 Avery Shenfeld 認為，聯準會可能在 9 月降息一碼，但那之後，聯準會不可能給出持續大幅寬鬆政策的明燈。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示，聯準會不會發表任何導致自身政策不一的問題聲明。

UBS 經濟學家 Seth Carpenter 認為，有鑑於 7 月貨幣會議紀錄顯示，上次的降息，不該被視為進一步降息的「預設路線」，暗示未來不會大幅降息，因此聯準會任何不及市場高度期望的演說，都可能導致近日樂觀的情緒反轉。

最新 FedWatch 顯示，9 月聯準會降息一碼的機率仍達 98.1%，不過降息兩碼的機率則已完全沒有。

Jackson Hole 重要聯準會官員談話時程表