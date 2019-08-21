〈分析〉手機鏡頭、像素再提升 CIS晶片最具明星相

三鏡頭時代崛起，四鏡頭時代起步，加再上手機拍照朝向單眼相機功能前進，4800 萬像素今年開始加速滲透至手機市場，鏡頭規格與技術不斷升級之下，CIS 晶片需求前景看好。

現今圖像感測器分為 CCD 感測器、CIS 感測器兩大類別，CCD 感測器主要應用於單眼相機、工業應用等領域。CIS 感測器因為體積更小、成本更低等優勢，廣泛的應用於手機、汽車、安防、醫療等產業。

一般鏡頭分為三大核心零組件，即 CIS 晶片、光學鏡頭、音圈馬達。而 CIS 晶片是鏡頭產品價值比重最高的關鍵零組件，根據 TrendForce 的統計，CIS 晶片在手機鏡頭模組中價值比重約 5 成。

而 CIS 晶片作為鏡頭產品的核心晶片，決定鏡頭的成像品質。因此在手機鏡頭朝向高像素發展下，CIS 晶片地位更顯得重要。

目前 4800 萬像素的高解析鏡頭開始加速滲透至智慧手機市場。4800 萬像素鏡頭有兩種工作模式，一是在光線條件較差情況下，4 個小像素點合成為一個 1.6 微米的大像素點，並輸出 1200 萬像素的高品質圖像。

(資料來源: 中國方正證券) 4800 萬像素鏡頭輸出兩種圖像 (1.6um 1200 萬像素及 0.8um 4800 萬像素)

至於在光線條件較好的情況下，4800 萬像素鏡頭可輸出 4800 萬像素的高分辨率圖像。



現今 4800 萬像素 CIS 晶片全球只有三家廠商具備量產能力，分別是 SONY、三星及韋爾收購的豪威科技。SONY 及豪威的 4800 萬像素具有硬體直出圖像的能力。

由於三星的 GM1 不具備硬體直出 4800 萬像素圖像的能力，因此相較於 SONY 及豪威產品性能略差。

而 4800 萬像素鏡頭已開始在中高階市場取代傳統的 2000 萬 / 2400 萬鏡頭，同時慢慢向中低階手機市場滲透。

除了鏡頭像素大升級外，另一個重點就是三鏡頭開始普及。今年三星、LG、華為、小米、Oppo、Vivo 均推出後置三鏡頭手機，而蘋果今年也有很高的機率推出三鏡頭新機。

三鏡頭發展有機會複製雙鏡頭快速滲透的過程。雙鏡頭自 2016 年開始滲透以 來，經過 3 年時間已在中低階手機全面普及。

IDC 預估三鏡頭在 2019 年滲透率將達到 15%，而今年三鏡頭手機出貨量可達到 2.3 億支。

(資料來源: IDC) 手機多鏡頭及三鏡頭滲透率

三鏡頭推動 CIS 晶片用量大幅增加。隨著三鏡頭的普及，單個模組的 CIS 晶片用量達到 3 顆，相比雙鏡頭 CIS 晶片用量增加 50%。

隨著三鏡頭的普及，手機應用 CIS 晶片需求在 2019 年開始加速成長，預計到 2022 年，全球智慧手機 CIS 晶片需求量在 50 億顆，與 2018 年相比成長 47%。

(資料來源: IDC, 鉅亨網製表)

CIS 晶片產業競爭格局呈現三強鼎立，SONY、三星、豪威三家廠商佔據整個產業，根據 YOLE 最新報告指出，這三家合計市占高達 73%。

(資料來源: YOLE)

其中，SONY 引領產業革新，佔據全球 CIS 市場規模四成比重。此外，SONY 也是蘋果手機鏡頭晶片唯一供應商。而豪威主要聚焦於中階市場，市占率排名產業第三。

CIS 晶片下游最主要的需求來自於手機，以 2017 年數據來看，手機應用產值占 CIS 晶片整體產值約 68%。其次則是消費類應用、電腦、汽車及安防，比重分別為 8%、9%、5% 及 6%。

由於三鏡頭即將成為智慧手機主流配置，隨著三星推出四鏡頭手機，可以想見四鏡頭、五鏡頭的時代已不再遙遠。

面對多鏡頭的明確趨勢，CIS 晶片大廠紛紛啟動擴產計畫。2018 年，行業龍頭 SONY 對 CIS 晶片資本支出翻倍增長，反應出未來 CIS 晶片商機的潛力。