川普想買下格陵蘭島的原因是？

川普多次透露想要買下對格陵蘭島的原因究竟是為何呢?

美國總統川普近期表示，他對買下世界最大島嶼格陵蘭感興趣，但遭到丹麥首相佛瑞德里克森 (Mette Frederikse) 批評實在荒謬，格陵蘭總理契爾森 (Kim Kielsen) 也直接打臉，這島是非賣品。

格陵蘭島人口將近 5.8 萬人，是世界上最大的島嶼，其 80% 的土地仍被厚冰覆蓋著，總面積約 81.1 萬平方英里。自 1979 年以來，格陵蘭島一直屬於自治統治，該島的居民則是丹麥人為主。

格陵蘭島因為融冰而新產生的新北大西洋航線 (圖片: AFP)

漁業和旅遊業是格陵蘭島最大的經濟來源，該島因其豐富的自然資源，包括煤炭，鋅，銅，鐵礦石和稀有礦物，而引起了人們的興趣。

絕佳地理位置

事實上，就地理上戰略位置來看，格陵蘭島相當具有優勢，加上溫室效應導致融冰，因而新產生的新北大西洋航線，大幅縮減了航運的時間成本，以及未開發的自然礦藏更是吸引了中國目光。

中國曾於 2018 年計畫開發「極地絲綢之路」，有意在格陵蘭島建設機場和採礦設施，但最終撤回該計畫，但仍顯示出格陵蘭島的戰略價值。

豐富稀土礦藏

戰略與國際研究中心負責歐亞和極地部門的副總裁 Heather A. Conley 表示，格陵蘭島擁有全球最豐富的鐵礦石和鋅礦田。

「不過開發稀有礦物需要耗費鉅額成本，也會對當地環境造成污染和破壞」她說道。

英國金融時報《FT》日前報導中，指出格陵蘭島可能擁有將近 3850 萬噸的稀土氧化物 (rare earth oxides)，而全球總蘊藏量為 1.2 億公噸。

目前已知丹麥政府在格陵蘭島，擁有兩條正在運作的礦脈產線，分別是藍寶石和斜長岩。

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