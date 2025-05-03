貝佐斯擬大規模減持亞馬遜股票 川普關稅政策成隱憂主因

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-03 02:00

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彭博周五 (2 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 共同創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 計劃在未來 13 個月內出售最多 2,500 萬股亞馬遜股票，總價值約 48 億美元。此舉引發市場關注，外界認為貝佐斯此時大舉減持，或與川普政府加徵關稅政策及經濟不確定性升高有關。

根據周五提交的監管文件，貝佐斯已於 3 月 4 日啟動一項「10b5-1 交易計畫」，該計畫允許高管預先規劃並執行股票交易，以避開內線交易嫌疑。此計畫將持續至 2026 年 5 月 29 日。亞馬遜對此表示，除公告內容外不另做評論。

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若以周五收盤價估算，此次潛在拋售總值約 48 億美元。根據《彭博億萬富豪指數》，現年 61 歲的貝佐斯資產總額為 2117 億美元，為全球第二大富豪。他過去亦頻繁透過 10b5-1 計畫出售股份，2024 年 2 月便曾出售逾 85 億美元亞馬遜股票。

亞馬遜下修獲利預期 關稅政策與消費疲軟成隱憂

這項拋售計畫正值亞馬遜面臨營運與外部政策壓力之際。亞馬遜本周四財報指出，預期本季營業利益將低於市場預期，公司將關稅政策與經濟衰退風險列為主因。

此外，川普近日也因不滿亞馬遜欲揭示產品關稅成本，直接致電貝佐斯表達抗議。該公司隨後宣布將不再標示產品中所含美國關稅費用。

亞馬遜股價自 2 月 4 日創下歷史新高以來，已累計下跌 22%，遠高於同期標普 500 指數 6% 的跌幅。