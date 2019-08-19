川普證實白宮內部討論購買格陵蘭 丹麥總理稱這是非賣品

美國總統川普週日 (18 日) 表示，基於美國的戰略利益，白宮內部的確討論了從丹麥購買格陵蘭島的想法，並暗示，這個自治領土是丹麥的財政負擔。

丹麥總理 Mette Frederiksen 隨後回應，格陵蘭是非賣品，「格陵蘭島不是丹麥的，格陵蘭屬於格陵蘭。」

格陵蘭外交部在推特上說，格陵蘭島「歡迎投資，但不出售」。

格陵蘭島是丹麥的自治領土，位於北大西洋和北冰洋之間，在冰島西方及西北方。它擁有尚未開發的自然資源，如石油、礦產和珍貴的稀土元素。

在上週有報導傳出，白宮正討論購買這個北方大島之後，川普週日被問及此事。他回應，這只是討論過的事情，並不是優先事項，從戰略上講，這很有意思，美國也有興趣。

美國軍隊已經在格陵蘭島的圖勒空軍基地 (Thule Air Base) 使用數十年，是軍方全球雷達和其他傳感器網路的一部分，用於提供彈道導彈預警和太空監視。

川普表示，從本質上講，這是一筆很大的房地產交易。可以做很多事情。川普說，格陵蘭讓丹麥政府每年損失近 7 億美元。

這並不是美國第一次考慮購買這個長年冰雪覆蓋的大島，據稱在 1860 年代，林肯的國務卿 William Henry Seward 在談判買阿拉斯加時，也曾提議購買格陵蘭島和冰島。

二戰之後，1946 年美國總統杜魯門 (Harry Truman) 曾提出以 1 億美元收購格陵蘭島，但遭到丹麥政府拒絕。

川普將於下月初訪問哥本哈根，屆時也會與 Frederiksen 及自治領土格陵蘭的總理 Kim Kielsen 會面。