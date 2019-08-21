〈財報〉柯爾百貨Q2優於市場預期 但風險仍然存在

週二 (20 日) 柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US) 公布 2019 年度 Q2 財報，其中每股盈餘及收益皆優於市場預期，但由於展望疲軟，週二 (20 日) 柯爾百貨股價仍是大跌 6.89% 作收。

柯爾百貨股價江波圖 (圖片：Google)

柯爾百貨 2019 Q2 財報關鍵數據:

調整後每股盈餘為 1.55 美元，優於市場預期的 1.53 美元

淨營收為 41.7 億美元，優於市場預期的 42 億美元

同店銷售額下降 2.9%，優於市場預期 2.5% 的下滑幅度

柯爾 CEO Michelle Gass 在財報發布會上表示，柯爾第二季營收年增率是優於第一季表現，營收在第二季的最後六週，轉為正成長 1%。

公司展望：

柯爾百貨於 4 月宣布加強與電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 的合作夥伴關係，以增加消費流量。兩家公司的關係始於 2017 年春天，當時柯爾開始銷售亞馬遜小工具，如 Fire TV 和 Echo Dot。

「我們相信，即將到來的品牌發布，計劃擴展以及來自亞馬遜回歸計劃的流量增加將在今年及以後的餘額中逐步促進我們的表現」Gass 補充說。

自 1 月份以來，柯爾百貨股價已下跌超過 27%，市值達到約 78 億美元。

最近，該公司宣布與美國在線零售商狂熱粉 (Fanatics) 達成協議，在線銷售獲許可的 NFL 球衣和 NBA T 恤等物品，合作夥伴關係將使 Fanatics 成為柯爾百貨所有特許運動服裝和配飾的獨家經銷商。

儘管存在積極因素，但柯爾未能解決與投資股票相關的一些主要風險，當然，由於主要產品類別，特別是女性服裝和鞋類，仍然處於壓力之下。

柯爾百貨正在找尋刺激零售商銷售增長的新方式，但最重要的，更可能是關於提高關稅對公司利潤率影響的爭論。

市場看法

研究公司 DM Martins Research 創辦人 Daniel Martins 認為，雖然科爾百貨第二季的表現擊敗了先前投資人的憂心，但他仍然認為該股票在目前的水平上伴隨的風險大於機會。

Daniel Martins 說道：「毛利率的壓力很大，包括關稅，缺乏定價能力，以及營運成本的增加。」

Daniel Martins 表示：「在零售領域，我認為在低價和直接面對消費者可以找到更好的機會，而傳統的百貨商店可能會受到總體層面的不利影響。」