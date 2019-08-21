美股早盤 — 美國連鎖零售商強勁財報 道瓊開盤漲逾 240 點

週三 (21 日) Target 和 Lowe 等美國連鎖零售商的強勁財報提振投資者情緒，道瓊開盤走高逾 250 點，投資者關注即將公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月會議紀要。

截至台北時間週三 (21 日) 晚間 10 時 20 分許：

道瓊指數上漲 240 點或 0.92% 至 26,202.53 點

費半指數上漲 17.80 點或 1.19% 至 1516.70 點

台積電 ADR 上漲 1.29% 至每股 42.48 美元

十年期美債殖利率上揚 1.18% 至 1.577

紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.02% 至每桶 56.70 美元

黃金下滑 0.12% 至每盎司 1513.95 美元

VIX 恐慌指數下滑 9.71% 至 15.80 點

美元指數下滑 0.01% 至 98.18 點

截稿前道瓊指數表現。(圖片：investing)

台北時間週四 (22 日) 凌晨 2 時許 (即美東時間週三下午 2 時許)，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公布 7 月 30 日至 31 日的政策會議紀要，投資者將會看到聯準會降息的看法。

週三美國總統川普推文表示：「美國與中國和其他國家貿易協議做得很好，唯一的問題是聯準會與其主席鮑爾。他就像一個高爾夫球手，不會推桿，也沒有手感，如果他做了正確的事情，美國經濟將大幅增長，但不要指望他！目前為止，鮑爾的判斷是錯誤的，只會讓我們失望…。」

與此同時，川普還讚揚德國負利率，期望聯準會重啟量化緊縮 (QE)，抨擊強勢美元影響出口，形成無通膨！

美國政府正考慮同步施行幾個方法刺激經濟，研擬新一輪的減稅措施，防止經濟衰退。川普週二提出減薪或繞過國會降低資本利得稅的方法。

Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 表示：「一場非常溫和的經濟衰退可能會在 2020 年開始，但股市還不支持這種情況，這可能會在下一次反彈中發生變化，但現在並不支持它。」

重要今日關鍵經濟數據：

美國 7 月成屋銷售報 542 萬戶，預估值 539 萬戶，前值為 529 萬戶。