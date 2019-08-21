減稅救經濟 川普：不需要國會同意也能執行

面對陷入衰退危機的美國經濟，川普週二 (20 日) 表示，他不需要經由國會同意，便能將資本利得稅與通膨連結，以降低投資人繳交的資本利得稅。外界認為，白宮的舉措將大幅利好高收入族群。

受全球經濟數據疲軟、美中貿易衝突及區域緊張局勢影響，近幾個月來，川普政府考慮藉由調降薪資所得及資本利得稅提振美國經濟。川普昨 (20 日) 於白宮記者會表示，針對減稅計畫，美國政府已經討論一段時間，並直言執行這項計畫非常簡單，他不需要獲得國會批准就能直接執行。

儘管對彭博經濟學家實行調查後發現，明年出現經濟衰退的機率僅 35%，但自從美國 10 年與 2 年期公債殖利率在上周出現倒掛，美國債市浮現經濟衰退預兆，市場對美國經濟即將步入衰退的不安情緒便持續高漲。

川普對長短期殖利率曲線倒掛情形也感到擔憂，並試圖透過調降薪資所得稅和資本利得稅刺激經濟，緩解民眾的擔憂情緒。

稅務專家指出，所謂資本所得稅指數化，意味著投資人能將欲出售的房地產、股票與通膨掛勾，依據通膨調整原始的資產價格，如此一來，投資者便不需要針對通膨引發的資產價值膨脹繳付所得稅。

但根據稅務基金會的說法，將資本利得稅指數化的做法，對於刺激經濟成長助力不大。該基金會認為，長遠來看，減稅僅能貢獻 0.11% 的經濟增長。

此外，川普政府想在忽略國會批准的情況下推行此舉，有規避國會監督的疑慮，可能引發法律爭議。而川普之所以想跳過國會進行改革，是因為多數民主黨議員對於共和黨推出的減稅政策有異議。他們認為資本利得稅的繳納者大多是高收入戶，因此政策主要受惠富人。

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