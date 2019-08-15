〈財報〉梅西百貨Q2財報失利 股價慘跌13%

美國知名梅西百貨 (M-US) 公佈第二季財報，淨利下滑，原因是潮濕的春季氣候，使得夏季一開始就過度庫存上季未售出的商品，加上春季打折潮，影響了營收，同時也意味著整體美國零售業下滑，實體百貨也面對著線上電商等激烈競爭等挑戰。

梅西百貨股價走勢 (圖片: Investing)

今日梅西股價狂跌 13%，至每股 16.8 每元與此同時過去一年，梅西百貨的股價累計下跌 59.5%。該公司及其競爭對手從下個月開始，將面臨美國新課徵的關稅，將影響一些中國服裝進口量。

Macy’s 財報關鍵數據

稀釋後 EPS:0.28 美元，年減近 50%，FactSet 預測 0.46 美元

淨銷售: 55.5 億美元

淨收入: 8600 萬元，遠低於去年同期的 1.66 億美元

截至 8 月 3 日止的三個月季度財報，至少同店銷售額增長 0.2%。包括特許部門在內，該指數增長 0.3%。

梅西百貨的首席執行長 Jeff Gennette 談到消費者支出維持健康，並指出同店銷售業績強勁。儘管消費者支出強勁且美國失業率居低不下，但這些公司正在努力抓住購物者，這也表明梅西的情況與一年前相比沒有太大變化。

不過 GlobalData Retail 的董事總經理 Neil Saunders 認為，梅西從前一年跌至谷底的銷售成績開始追回業績，讓人感覺在過去的 12 個月裡，梅西百貨並沒有真正成長。

梅西等實體百貨股價走勢 (圖: Investing)

Gennette 成功扭轉了多年同店銷售下滑的趨勢，為業務的更廣泛轉變創造了希望，預計將減少其他連鎖店的百貨成本。

Saunders 強調梅西百貨正持續以相當快的速度失去市場份額。第三，由於不斷增長的線上銷售，顯示出實體零售業的銷售額將面臨萎縮。