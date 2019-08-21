根據南韓《朝鮮日報》21 日報導，美國駐南韓大使哈里斯 (Harry Harris) 在 20 日，於首爾汝矣島的全國經濟人聯合會 (FKI) 會館，與南韓五大集團等大企業領導人進行了早餐會。

美駐南韓大使哈里斯除了在會中提到美日韓三國同盟關係的重要性，FKI 的權泰信副會長也提到，美國蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 指稱「美國的蘋果產品，在關稅等方面處於不利處境」的說法，並非事實。

蘋果在關稅上處劣勢？南韓財經界反駁庫克說法。(資料照片) (圖片：AFP)

哈里斯在 20 日的早餐會中，強調了美日韓三國合作的重要性，並說道「延長期限將在 24 日到期的『韓日軍事情報保護協定』(General Security of Military Information Agreement，GSOMIA)，希望能繼續維持下去」，表明了美方的態度。

另外有與會人士問及美方是否會出面調停日韓爭議，哈里斯以「因為這是兩個獨立國家之間的問題，應由南韓與日本直接來解決」作出回應。

不過哈里斯也說道「日韓兩國關係的正常化，不僅是在全球供應鏈方面，在外交、安保，還有地區的和平等，也都相當重要。希望能圓滿的作出解決」。

而根據部分與會人士透露，哈里斯在會中提到「由於南韓在經濟上也是美國對等的合作夥伴，在防衛上的費用也應當有所付出」。

南韓的企業領導人也利用這難得的機會，向哈里斯一吐苦水。FKI 的權泰信副會長，就在 20 日的早餐會上向哈里斯表示，蘋果執行長庫克的「美國的蘋果產品，在關稅等方面處於不利處境」說法，在事實上有所出入。

權泰信表示，三星電子在公司稅的支付，稅率達 27.5%；而蘋果方面卻只有 14.8%。加上南韓企業的種種苦衷，希望哈里斯大使能將這些訊息傳達給華府。

權泰信也提到「在南韓若違反最低工資、每週勞動時間 52 小時等規定，公司 CEO 也會受到處分；而由於這樣的前科紀錄，未來在取得美國簽證上也會出現問題。不過日本及美國公司 CEO 在這類問題上不會受到處分，希望能夠酌情考量」。而哈里斯則以「這些問題是國土安全部的管轄，並非國務院的管轄範圍」，提出了回應。