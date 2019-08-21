三星電視銷售旺！2019年Q2稱霸全球市場、創6年來新高

根據《韓聯社》週三 (21 日) 報導，有最新的調查報告指出，在今年第 2 季，南韓三星電子 (005930-KR) 挾著在高端產品的強大競爭力，仍在全球的電視市場上維持著龍頭地位。

根據 IHS Markit 所公布的最新數據，2019 年 Q2(4 - 6 月) 三星電子在全球電視市場的市占率高達 31.5%，創下過去 6 年來的最高紀錄。

這家南韓科技巨擘的電視市占率，幾乎是其自國競爭對手 LG 電子 (066570-KR)16.5% 市占的 2 倍。排名第 3 的日本索尼 (6758-JP)，其全球市占則為 8.8%。而市占 6.3% 的中國大廠 TCL(000100-CN)，則是緊追在後。

三星電視銷售旺！2019 年 Q2 稱霸全球市場、創 6 年來新高。(圖片：AFP)

三星電子高階產品線的 QLED 量子電視，在畫質上的表現優於傳統 LED 電視。而在強力的宣傳下，也讓三星電子在高階電視市場打出一片天。

依照 IHS Markit 的說法，今年 Q2 在畫面尺寸大於 75 吋的電視市場，三星電子的市占率高達了 50% 以上。而在花費上，更超過了 2500 美元。

今年 Q2，QLED 量子電視在全球市場賣出了 120 萬台以上，較一年前多出了一倍以上。而其中約有 109 萬台，就是由三星電子所賣出。

不過就在上週的 8 月 16 日時，三星電子旗下的三星顯示 (Samsung Display) 表示，該公司正考慮暫時停止位在南韓的 LCD 面板產線，以因應目前供應過剩的問題。三星顯示在南韓及中國各有一個生產據點。

在一份聲明中，三星顯示表示「由於供給過剩和收益降低，三星顯示已在產能與設備運作上作出調整。我們仍在考慮暫停產線的問題，但是在目前還無任何決定」。