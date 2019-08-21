美國國內數據仍優 鮑爾在傑克森霍爾恐難放鴿

據《彭博》報導，利率市場交易員如今正等待著，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計週五 (23 日) 在傑克森霍爾央行年會上的演說，但跡象顯示，他們可能會大失所望。

期貨市場行情反映出的預期是，從現在到年底，聯準會至少還會下調利率 50 基點，更可能是 75 基點。投資者並不指望鮑爾會提供細節，但他們普遍相信，鮑爾會利用此一場合，發表進一步放鬆的鴿派言論。

問題在於，除非顧及股市，否則鮑爾未必會這麼配合。市場已經不只一次重押寬鬆及鮑爾的言論，但鮑爾還面臨著相同的問題，也就是國內經濟數據良好，失業率處於 50 年來低點，消費也繼續推動經濟成長，甚至通膨也有改善，他要如何奠定鴿派基調？

市場預計至少再降 50 基點 (圖表取自彭博)

大幅降息並非共識

Charles Schwab & Co. 首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示，一些人認為鮑爾可能放鴿安定人心，但她相信這次演說會偏平衡中性，市場認為未來 6-12 個月，聯準會將降息 75-100 基點，但聯準會內部對此並沒有很高的共識。

7 月的會議上，已有 2 名委員反對降息，目前看不到兩人改變其立場。波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 本週仍強調，需要有更多美國經濟放緩的證據，才足夠說明寬鬆的合理性。

上週，10 年和 30 年期美債殖利率分別下跌至 1.5% 和 2% 以下，後者更寫下了歷史新低。2 年 / 10 年期殖利率的短暫倒掛消失，但此一衰退信號已廣受關注。

難對央行年會期待太高

如果鮑爾想要市場放心，那麼他可能會詳述貿易談判陷入僵局所帶來的不確定性，以及全球製造業部門的普遍萎縮，但他的說法恐怕仍將是脆弱的。

本週末還將在法國召開 G7 峰會，但由於美國與國際間的不同調，這次會議甚至可能不會依循傳統，於最後發表聯合聲明。

TCW 集團分析師 Bret Barker 認為，長期的利率仍將走跌，殖利率由低點反彈恐怕也是短暫現象，但他不期待鮑爾會在本週會議上，發表過於溫和言論，來支持利率下探。

Barker 表示，很難想像鮑爾會在這次會議上，投進什麼重磅訊息，也許還要多等幾週，情況才會有變化，但那也是 9 月之後了。

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