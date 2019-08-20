〈國泰金經濟調查〉對川普漸麻木？台股樂觀指數下跌 但風險偏好逆勢改善

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 8 月國民經濟信心調查結果，美國總統川普對貿易戰不停拋出不確定的負面言論，使民眾對台股樂觀指數從 7 月的 - 3.5 明顯下跌至 - 15.9，但或許因為川普陰晴反覆，也讓民眾逐漸麻木，加上台股指數仍持穩在 10400 點以上，民眾風險偏好程度反而逆勢小幅改善，國泰金分析，顯示未來美中貿易談判進展，仍左右民眾股市信心，但對民眾的風險偏好影響，已相對有限。

景氣與就業展望樂觀指數小跌 薪資展望與大額消費意願持續正向

國泰金表示，國發會最新公布的６月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連續 6 個月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩。然而，川普宣布自 9/1 起針對剩下的 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，再度打擊民眾信心。本月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至 - 14.8 及 - 16.2，民眾的就業展望樂觀指數也小跌至 - 26.1，所幸，三者均未跌破今年以來的新低。

民眾的薪資上漲預期指數從 7 月的 0.1 上升至 8 月的 0.5，已連續兩個月處在代表樂觀的正值；8 月 14 日基本工資月薪將從現在的 23100 元，提升到 23800 元，每月增加 700 元；基本時薪則從 150 元，調高至 158 元，勞動部估算，將有 232 萬人受惠，符合民眾預期。

民眾的大額消費意願指數由 7 月的 2.9 小降至 2.8，但已連續 7 個月處在正值，代表民眾消費意願依舊穩健。

民眾對經濟成長率的預期持穩 對通貨膨漲的預期則微幅下滑

國泰金表示，美、中貿易戰急遽惡化，國內、外機構對 2019 年全球經濟成長率預測再度下修，然而，近期台灣公布的經濟數據相對穩健，8 月調查結果顯示，民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在 2.1% 的水準，認為可能會跌破 2% 的比例連續兩個月下降，來到 34.3%。在通膨方面，民眾平均通膨預期值小幅下降至 0.95%，且認為今年通貨膨脹率會低於 1% 的民眾也由 7 月的 61.4% 上升至 62.5%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

股市樂觀情緒受挫 風險偏好依舊持穩

國泰金表示，受到川普貿易戰負面言論影響，全球股市多面臨回檔整理，美股 S&P 500 指數與上證指數一度分別跌破 3000 點及 2800 點，台股指數仍持穩在 10400 點以上水準。據 8 月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數從 7 月的 - 3.5 明顯下跌至 - 15.9，但民眾的風險偏好程度卻從 7 月的 - 2.3 逆勢小幅改善至 - 2.2，顯示未來美、中貿易談判的進展仍是左右民眾股市信心的重要不確定性因子，但對於民眾的風險偏好影響似乎相對有限。