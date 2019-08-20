盤前財經大事搶先讀2019年8月20日

今日操盤前瞻

台灣 7 月外銷訂單統計

德國 7 月 PPI

法說會：美時、網龍、事欣科、立積、智冠、盛群、藥華藥、直得、桂盟、恒耀

除權息：台肥、臺鹽、波若威等

鴻海斥逾 14 億元加碼現增子公司 強化金融服務應用

鴻海 (2317-TW) 今 (19) 日公告，斥資 3.2 億元人民幣 (約新台幣 14.2 億元)，加碼增資旗下上海富金通商業保理有限公司，強化金融服務業務。閱讀全文...

美股盤後—華為禁令再延 90 天 NVIDIA 助威晶片股大漲

週一 (19 日) 美方釋出善意，美國商務部鬆手將華為禁令的寬限期續延 90 日，華為再次獲得喘息空間，受此消息激勵，NVIDIA、美光和台積電 ADR 等晶片股集體樂漲，美股收復上週大部分失地，四大指數全面走高，道瓊收漲逾 200 點。閱讀全文...

川普抨擊鮑爾缺乏遠見 要求降息 1% 搬出 QE

美國總統川普週一 (19 日) 再度推文抨擊強勢美元和聯準會 (Fed) 主席鮑爾，稱至少要在短期內降息 1% 與出台一些量化寬鬆 (QE) 政策，才能促進美國與世界經濟更繁榮。閱讀全文...

韓系廠商考慮關廠、股價跌深 面板雙虎強勁反彈

南韓三星顯示器 (Samsung Display) 上周傳出考慮暫時停止一條自家的 LCD 面板產線，以因應供給過剩的問題，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受此消息激勵，加上先前遭外資調節跌深，近期出現谷底反彈，今 (19) 日友達漲逾 5%，群創更漲逾 7%，重回 7 元大關，站回月線。閱讀全文...

〈金管會與投信座談〉聚焦四議題 嚴控壽險業橫掃債券 ETF

金管會為加強與投信業者雙向溝通，今 (19) 日邀集 39 家投信業負責人舉行聯繫會議，由主委顧立雄親自主持，會中聚焦「強化債券 ETF 投資人分散性及風險控管」等四大議題，其中，因為壽險業橫掃 9 成債券 ETF，有過度集中問題與風險，金管會限期要求投信業要降低集中度問題，不過，因為對新舊債券 ETF 管理不一致，投信業者仍有意見。閱讀全文...