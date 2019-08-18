〈鉅亨看世界〉安倍經濟學行情危機？

日本首相安倍晉三，在 2012 年 12 月 26 日二度就任內閣總理大臣一職後，到今年 8 月 23 日，將打平由佐藤榮作所創下的在任第 2 長紀錄 (包含安倍過去的任職紀錄)，並可望在今年 11 月 19 日打破桂太郎的 2886 日紀錄，成為日本史上在位最久的首相。

過去從昭和時代開始，日本首相的平均在位期間為 630 日，而做不滿 2 年的日本首相更比比皆是。

不過，有日本分析師認為，安倍經濟學的行情，有在這個 8 月結束的危險性。原因在於日經平均股價的 24 月均線，有可能在這個時候再度出現滑落所致。

(圖片：Investing.com)

自 2013 年展開的安倍經濟學行情，往往在 24 月均線出現下滑後不久，就會迅速的向上拉回。結果從月線來看，這樣的局面往往是進場的絕佳時機。

然而以今年的情勢來看，曲線變化從上揚逐漸轉為趨平，這也是令人擔心之處。若是 8 月的最終盤價，沒有高於 2 年前的 1 萬 9646 日圓，24 月均線則將呈現下滑走向。若出現這種情形，則會是安倍經濟學上路後，首度出現的狀況。

而就算今年 8 月順利過關，到了 9 月、10 月，也都分別必須超越 2 萬 356 日圓，以及 2 萬 2011 日圓。而在這段期間，也是對安倍經濟學的一大考驗。

從技術面來看，維持目前 2 萬日圓水準的支撐線也是一大重點。若能持續保持下去，就可視為日經平均長期的保持在上升走勢。另外就 2 萬日圓這個行情而論，股價淨值比 (PBR) 也幾乎等同跌破一倍，逼近理論上的解散價值。

但是不確定因素依舊眾多，像是美國總統川普的隨便一則推文，都可能造成市場行情大亂。另外，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能作出利率下調的決定，還有市場追逐高殖利率的動向，也讓高配息的股票受到矚目。

而每年的 8、9 月，日本股市的表現往往較差。投資人們也都該仔細判斷，再決定是否應該進場。