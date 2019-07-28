〈鉅亨看世界〉迪士尼靠漫威來吸金

摩根士丹利在一份最新的研究報告指出，對迪士尼 (DIS-US) 的漫威 (Marvel) 超級英雄系列電影和新推出的串流媒體平台的持樂觀態度，預期該公司在 2020 年至 2024 年間的相關獲利將增加近一倍，大摩分析師預計迪士尼在 2019 年的 EPS 將達到 6.47 美元，並預期到 2024 年 EPS 將升至 11.0-12.0 美元。

根據大摩分析師 Benjamin Swinburne 的說法，迪士尼的漫威電影宇宙 (MCU) 將成為關鍵營收動能，此外這些電影也將有效吸引民眾成為該公司即將於 11 月推出的影音串流媒體平台 Disney + 的用戶。

Swinburne 表示：「一個巨大的挑戰正等待著迪士尼以及該公司進軍串流媒體市場的雄心壯志，不過該公司的品牌和內容提高了成功的機會。漫威早已吸引大批粉絲並深入大眾市場。該公司最新的大片《復仇者聯盟：終局之戰》更是打破了全球票房紀錄，成為有史以來票房最高的電影。」

此外，在明年和未來，迪士尼都計劃推出更多漫威電影，像是將在明年上映的電影《黑寡婦》。受惠於令人稱慕的內容組合，該公司未來前景樂觀。負責發行迪士尼影片、試金石影片、漫威影業和盧卡斯影業的品牌博偉 (Buena Vista) 今年市占率居冠。

博偉市占率居冠 (圖片：AFP)

該公司備受期待的影音串流媒體服務 Disney + 將於今年底推出，每月訂閱價為 6.99 美元。Swinburne 預計 Disney + 很快就能吸引來自全球的訂閱，用戶群將在 2024 年擴大到 1.3 億，國際用戶將占到總用戶數的 67.0%，也意味著每年串流媒體相關營收將近 110 億美元。最近，該公司也宣布將在 Disney + 上推出漫威衍生內容。

雖然 Netflix(NFLX-US) 目前仍是全球串流媒體市場中的領頭羊，但是該公司 8 年來首次面臨國內用戶流失。最近，Netflix 提高了訂閱價格，可能會導致更多訂閱用戶的流失。此外，由於流媒體競爭繼續升溫，Netflix 也失去了更多節目和內容許可權。

分析師認為，迪士尼的訂閱價格對於新興市場來說並不算太貴，因此迪士尼可以很容易地爬上第一名的地位。此外，該公司擁有龐大的現金儲備，可以花費數十億美元用於行銷。

目前大多數市場分析師對迪士尼持樂觀態度，在 30 位分析師當中，有 15 位建議「買進」、12 位建議「持有」、3 位建議「賣出」。分析師的 12 個月平均目標價為 153.82 美元，為目前的價格上漲 9%。 Swinburn 則將迪士尼評等為「加碼」，12 個月目標價為 160.0 美元。

迪士尼股價今年以來已經上漲近 30.0%。