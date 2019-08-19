【馮冠華專欄】恆指上望26000點

8 月 17 日推介 - 深圳國際（152）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五再次先低後高，指數以 25485 點開出，下跌 10 點，之後低見 25314 點，然後在上證帶動下轉跌為升，最終以 25734 點收盤，上升 239 點。成交方面，金額按日下跌約 5% 至 915 億。港股通南下總成交額則下跌約 6% 至 114 億，流向仍是淨流入，金額再上升至今年最多的約 50 億。滬深股通北上轉為淨流出，但金額只是人民幣約 2 億。藍籌 38 升 9 跌 3 持平。



板塊方面，本地地產股、內銷、中資劵商、醫藥、澳門愽彩、內銀及內險表現較好。做空方面，佔大市成交回升至約 17.3%。牛熊證街貨最新比例為 36:64，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 30:70，重貨區方面，熊證仍在 25850-25899，牛證也不變在 24850-24899。恆指期貨夜市收報 25683 點，上升 51 點，低水 51 點。港股 ADR 上升 19 點，相等於恆指 25753 點。

簡評：上週五港股的走勢，有如週四的延續篇，低開高走；而帶領港股反彈的，是週四已呈強勢的本地地產股，以及不大受貿戰和香港問題影響的內銷股。藍籌繼續升多跌少，港股通南下浄流入金額再創今年新高，而在週末的香港社運活動威脅下，以及週四恆指的大幅回升後，熱錢（聰明錢？）似乎在押注港股的反彈尚有餘力。



留意熊証街貨比例開始偏高，現貨價也較接近熊証重貨區，結合美股週五大幅反彈、貿易戰消息呈正面、香港週日的大型示威也罕有地和平結束，以及新樓盤開售反應熱烈，估計恆指有條件屠熊挾空，26000 點可視為今天的目標。

週末的重量級新聞，莫過於中央公布的「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」（見點 2）。在香港的混亂持續下，相信市場會解讀為中央的 Plan B，必要時可淡化香港在國際上的角色也。港交所（388）和中銀香港（2388）或因此受壓；相反，一些以深圳為基地的，如中興（763）、金蝶（268）、深圳國際（152）和佳兆業（1638）等等，均應有短綫追捧。另外，國內對降息的期待在週末評論甚多，對內房股也算是正面。

溫馨提示，除了今晚華為的實施禁令判決，重要的數據和事件包括美國在週四的一連串數據（8 月 PMI 和 7 月聨準會會議紀錄）及週五開始一連三天的 Jackson Hole 全球銀行家年會。

2）中央在週六公布了「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」的意見，意見所提的深圳定位，除了過往所提「建成具有世界影響力的創新創意之都」外，新增了金融領域的目標。公布的「意見」提出，支持深圳開展區域性國資國企綜合改革試驗。高標準高質量建設自由貿易試驗區，加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制。支持深圳試點深化外匯管理改革。推動更多國際組織和機構落戶深圳。同時，促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認。在推進人民幣國際化上先行先試，探索創新跨境金融監管。（經濟日報）

3）恒指公司公佈國指成份股調整，5 隻股份遭剔出指數，包括東風（489）、廣汽 （2238） 、中國信達 （1359） 、中國華融（2779）以及華泰證券（6886） 。與此同時，5 隻股份獲調整納入指數，包括中國旺旺 （151） 、吉利 （175） 、復星國際 （656） 、中國太平保險 （966）以及融創（1918） 。另外，恒生指數成份股則不變，比重調整的主要贏家為滙豐（5）及金沙（1928）；輸家則是騰訊（700）及友邦（1299）。調整將於 9 月 9 日正式生效。（經濟日報）

4）路透報道，美國司法部押後對中國電訊設備製造商華為實施禁令，讓華為有多 90 日向美國企業購買零部件。美國商務部拒絕回應是否延長對華為放鬆禁令，只表示今天會有公布。另外，美國政府上週五把部分中國進口的傢俬、嬰兒用品、互聯網路由器（Router）與解調器（modem），剔除在即將生效、須徵 10% 關稅的名單之外。（信報）

5）社會氣氛嚴峻，但無損上車客入市意欲。億京旗下荃灣楊屋道映日灣，於開售前累收逾 8900 票，成今年第二多新盤票王，首輪以價單形式推售 354 伙，全數售罄，套現約 28.3 億元。發展商億京表示，將於短期內加價加推。儘管首張價單 238 伙以折實平均實呎 17,740 元，成荃灣近年新盤首批最高呎價新盤，但區內未來數年沒有新供應，挾「荃灣區最後新盤」作招徠，成功吸引準買家逾 8900 張入票。（明報）

6）美股上週五市況總結：受債息回升帶動，加上傳聞德國政府願意暫時放棄預算平衡原則，提高負債以刺激經濟 ，以及川普表明正安排與習近平通電話，牽引市場對中美兩國化解貿易摩擦的樂觀情緒。美股三大指數反彈，當中道指上升 307 點或 1.2%，標指和納指則分別上升 1.44% 及 1.67%。十年期債息回升至 1.562%。美滙指數最新報 98.20。紐約期油最新報 54.94 美元。

7）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：據 IFR Asia 報道，復星國際（656）及旗下公司正打算出售青島啤酒（168） 部分股權，涉及 3000 萬股 H 股，佔總股本 2.2%，套現約 15.5 億元。銷售文件顯示，復星管理的中國動力基金旗下 China Momentum Investment （BVI） Limited，Fidelidade — Companhia de Seguros 及鼎睿再保險（Peak Reinsurance Company Limited），以每股作價 50.86 元至 51.65 元，以上週五收市價 52.7 元計，即折讓 2 至 3.5% 出售股權。

奧園（3883）上半年賺 22.7 億元（人民幣，下同），按年大增 86.8%，不派中期息。期內，奧園營業額為 236.7 億元，按年升 73%；毛利則為 70.5 億元，增長 81%；毛利率亦由去年同期的 28.6% 上升至今年的 29.8%。今年上半年，奧園合同銷售總額約 536.3 億元，按年增長 33%，達到今年銷售目標的 47%。

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