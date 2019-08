〈工業技術資訊月刊〉易取智慧貨架 讓你拿了就走

想像未來的購物情境,只要帶一支手機就能將商品直接帶走,完全不需要排隊等候結帳。隨著智慧物聯(AIoT)技術演進,「無人商店」已進入你我生活,工研院搶攻這波「無人」商機,推出聰明辨識的智慧貨架,正式帶領零售業進入 AI 時代!

結合電腦視覺辨識、感測器、深度學習技術的「易取智慧貨架」,讓消費者體驗「拿了就走」的便利生活。

AI 風潮吹進零售業,既節省銷售人力又能提供消費者「拿了就走」全新購物體驗的無人商店,開始受到全球各大零售業矚目。除了電商巨頭亞馬遜已在美國設立 10 家 Amazon Go 之外,本土零售業也投入無人商店技術研發、整合,積極測試市場水溫。

工研院推出整合電腦視覺辨識、感測器、深度學習技術的「易取智慧貨架(Ubi Smart)」,目前已與國內零售通路業者合作,預計下半年可在新竹光復院區開設第一家無人商店測試場域,針對工研院內部進行試營運。

即時清點結帳 購物體驗大躍進

工研院巨量資訊科技中心經理崔文分析,目前無人商店的結帳方式,大致上可分為 2 種技術類型:Amazon Go 屬於商品拿取時「即時清點」,拿了就走;其它多數無人商店概念店運用的 RFID 或影像自助結帳則是在出口前需至結帳櫃檯,自行掃描結帳,這樣的方式消費者仍需將商品一項一項拿出,人多時還是需要排隊,顧客體驗改善有限,因此研發團隊一開始即鎖定「即時清點」結帳類型。

「Ubi Smart 的特色是結合多重感測,使貨架無需隔間,商品可彈性陳列及更動,」崔文解釋,消費者可以透過手機 APP 開啟貨架櫃門,藉由貨架內裝設之紅外線、攝影機與重量感測器,辨識所拿取的商品種類與數量,消費者從貨架拿取時就放入手機購物車,放回去即從購物車刪除,做到商品精準偵測,最後關閉櫃門即可自動結帳。

透過後端應用程式介面(API),Ubi Smart 可與商家的金流系統串接,整個交易流程可以跟「有人商店」一樣,做到無縫接軌。甚至 Ubi Smart 還更進一步,透過大數據分析消費者購物行為,方便零售商機動調整架上商品的種類與陳設,針對不同消費者的喜好作促銷活動。

攝影機搭配多重感測 結帳辨識更準確

工研院研發團隊指出,Amazon Go 的攝影機主要設置於店面天花板,而不在貨架上,貨架無法單獨運作且某些情況會產生誤判。例如當消費者拿起相同品牌但口味不同的優格時,卻將其中一瓶放回錯誤位置,就可能辨識失敗;而顧客追蹤與商品綁定則準確率很高,但仍有錯誤的情況,例如當兩位消費者同時伸手到貨架取物,手被其中一人遮蔽,攝影機無法辨識是誰的手,偶爾會產生誤判。

知己知彼,百戰不殆。透過親訪 Amazon Go,工研院在智慧貨架的研發上,做了不同的技術選擇,除了可避免類似問題外,研發團隊在貨架內裝置攝影鏡頭,讓貨架可單獨運作,成為類似智慧型自動販賣機的微小商店概念,增加應用的範圍;且搭配多重感測器,像是重量、紅外線等,辨識商品更加準確。

掌握無人商店趨勢 享受便利生活

經過實地觀察,Amazon Go 已經實際融入西雅圖當地民眾的生活,而非只是技術展示的場域。崔文指出,由 Amazon Go 的經驗觀察到無人商店未來可能的趨勢有三:一是往小坪數商店發展,Amazon Go 第一家商店有 40 多坪,而第二、第三家 20 多坪,第四家店只不到 20 坪,可看出坪數規劃上有越來越小的趨勢。

其次,顧客流動迅速,估計顧客 Amazon Go 停留的時間不超過 10 分鐘,同一時段在店中不會超過 10 人,店內也不顯擁擠;Amazon Go 所販售品項以飲食類商品為主,應是經過大數據分析後的結果,且在店內附設微波加熱區與用餐區,融入當地消費型態。

儘管「拿了就走」無人商店的技術難度甚高,但技術並非唯一重點,其所創造的全新購物體驗,以及對業者所帶來的後續商業分析效益,才是真正吸引各大零售業關注及投入的主因。工研院的「拿了就走」無人商店預計下半年展開內部營運測試,測試順利後即可對外推廣,讓更多民眾享受到智慧科技帶來的便利生活。

易取智慧貨架裝設紅外線、攝影機與重量感測器,精準辨識所拿取的商品種類與數量,即時顯示在手機 APP 上。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 328 期 2019 年 04 月號,未經授權不得轉載。