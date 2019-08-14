中鋼集團強化環保材料應用 轉爐石資源化拓循環經濟

中鋼 (2002-TW) 集團資源環保材料領域再一城，近年積極推動「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」模式，更獲英國標準協會 (BSI) BS 8001 循環經濟標準查核，拓展循環經濟及資源再利用。

全球鋼廠每年約產出 1.5 億噸以上的轉爐石副產品，包含日本、美國與歐盟等先進國家均將其視為再生資源與循環經濟材料使用，用途包括道路建設、土木與港灣工程、水利工程、回填材料及土壤改良等。

國內一貫化作業煉鋼廠，包含中鋼、中龍所產出的轉爐石副產品年產量約 160 萬公噸，過去因去化受限，嚴重影響鋼鐵產業正常營運，政府基於輔導產業健全發展，推廣「循環經濟」發展，中鋼集團遂配合政府政策積極推動轉爐石資源化作業，先後完成「轉爐石瀝青混凝土使用手冊」及「轉爐石海事工程使用手冊」，並訂有完善之轉爐石自主管理計畫，管理過程透過公正之第三方查核驗證，確認轉爐石在中鋼集團內部與外部都能妥適管理與使用，達到資源永續的願景目標。

轉爐石的主要化學成分與天然砂石相近，比重高於天然石，是在超過 1500 度的高溫下產出，除了能完全消除戴奧辛外，其毒性特性溶出試驗均通過美國 MTCLP、荷蘭 BMD、日本 JLT 以及我國法規標準，證明轉爐石物化性十分穩定且無毒、無害，是具有長期穩定性與環境相容性的資源環保材料。

在道路鋪面應用方面，轉爐石具有磨損低、穩定值高、抗滑性佳、抗車轍能力強、抗剝脫能力佳等多項優點，中鋼集團產出之轉爐石瀝青混凝土 (AC) 粒料產品，申請取得「瀝青鋪面用粒料 (AC2/AC3/AC6) 綠建材標準」，實際應用於高雄市南星路、大業北路以及各縣市公用道路鋪面。在海事工程方面，日本及荷蘭等皆有利用轉爐石進行填海造陸的案例，不僅創造國土，增加土地資源之利用並可減少外海抽砂量，降低對海域生態之衝擊。

期許在未來，運用轉爐石優質特性的成功案例與實績能陸續呈現在國人面前，不斷創造出循環再利用的環境永續生機。