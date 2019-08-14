盤前財經大事搶先讀2019年8月14日

今日操盤前瞻

法說會：盟立、敦泰、正新、華通、美律、凌通、凌陽、關貿、奈米醫材、宇瞻

除權息：大成鋼、臺灣企銀、公準、晟田、台耀、眾達 - KY、訊連、合庫金、韋僑

美中釋出好消息 延遲加徵手機、筆電等部分產品新關稅

週二 (13 日) 晚間最新，美中傳出好消息，除了雙方持續進行談話外，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，原訂 9 月 1 日起對 3000 億美元中輸美的關稅清單中已經修改，其中手機、筆電等產品延遲至 12 月 15 日再課以關稅。閱讀全文...

美延課關稅打爆空頭！離岸人民幣一度漲超 1000 點 升破「7」大關

週二 (13 日) 晚間美國貿易代表處 (USTR) 宣布延遲課徵手機、筆電等產品 10% 關稅之後，離岸人民幣 (CNH) 兌美元盤中暴漲超過 1000 點，日內一度升破 1 美元兌 7.0 離岸人民幣的整數大關。閱讀全文...

葛林斯潘：沒有任何辦法阻止美國公債陷入負殖利率處境了

美媒週二報導，前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 表示，沒有任何辦法能阻止美國陷入全球公債負收益的趨勢。葛林斯潘受訪時表示，「債券市場正進行國際套利，這會拉低長期公債殖利率。」閱讀全文...

〈鴻海財報〉Q2 三率三降 雙率逾 11 年新低

鴻海 (2317-TW) 昨 (13) 日公告第 2 季財報，再度「三率三降」，其中毛利率、營益率為 2008 年金融海嘯以來逾 11 年低點，稅後純益 170.54 億元也是 6 年新低，季減 14%、年減 2.5%，每股純益 1.23 元；而上半年來看，同樣是三率三降，稅後純益 368.79 億元，年減 11.3%、每股純益 2.66 元。閱讀全文...

〈華碩法說〉因應美中貿易戰 已備妥 3 個月庫存 不排除調高商品售價

面對美中貿易、日韓貿易戰不確定因素影響，華碩 (2357-TW) 執行長胡書賓今 (13) 日於線上法說會表示，目前在美國已備妥 2-3 個月庫存，未來不排除調整產品價格，而日韓貿易戰影響零組件價格，目前對華碩的供給面沒有太大影響。閱讀全文...