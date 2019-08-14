〈藍天展望〉Q2高端比重出貨攀升 純益年增1成 上半年EPS 1.26元

藍天 (2362-TW) 公告第 2 季財報，在高階筆電出貨攀升下，稅後純益 2.7 億元，季減 46.1%、年增 9.9%，每股純益 0.44 元；上半年稅後純益 7.72 億元，年減 36.8%，每股純益 1.26 元。

藍天第 2 季營收 50.23 億元，季減 11%、年減 13%；毛利率 24.72%，季增 2.3 個百分點、年增 0.31 個百分點；營益率 4.07%，季增 2 個百分點、年減 5.86 個百分點；稅後純益 2.7 億元，季減 46.1%、年增 9.9%，每股純益 0.44 元。

藍天上半年營收 106.67 億元，年減 0.8%、毛利率 23.5%，年減 1.07 個百分點、營益率 3.01%，年減 4.7 個百分點、稅後純益 7.72 億元，年減 36.8%，每股純益 1.26 元。

藍天表示，第 2 季筆電出貨量 29.4 萬台，與第 1 季 29.96 萬台相差不多，但高端利基型機種出貨比重提升，筆電營收成長 6%，ASP 也季增 10%，推升毛利率、營益率增加 2 個百分點。

以上半年來看，藍天表示，去年因認列處分子公司利益 7.8 億元，因此導致獲利較去年同期衰退，不過本期公告售樓利益，下半年可望認列，將帶動全年獲利表現。