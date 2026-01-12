中鋼去年營收3171億元年減12% 亞洲鋼價築底完成
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (12) 日公告去年 12 月營收 255.43 億元，月增 0.7%、年減 13.8%；第四季 753.72 億元，月增 2.5%、年減 13%；2025 全年營收 3171.55 億元，年減 12%。
中鋼表示，雖然鐵礦砂與冶金煤成本略有波動，但隨著美國聯準會（Fed）進入減息週期，基礎建設與製造業動能預計將在今年重啟；歐洲下游加工廠庫存已降至歷史低點，預估有機會出現補庫需求。
此外，中國政府自 2026 年起將加強出口許可管理，市場預期，此舉將有效抑制低價鋼材氾濫，有助於亞洲區鋼價在 2025 年底築底完成；東南亞國家在基建支撐下，今年鋼鐵需求仍不看淡。
中鋼去年 12 月出貨來看，集團出貨 78.6 萬噸，較 11 月 83.6 萬噸減少 5 萬噸、較目標 80 萬噸少 1.4 萬噸；其中，中鋼出貨 60.8 萬噸，較目標 63.8 萬噸少 3 萬噸；子公司中龍出貨 17.8 萬噸，較目標 16.2 萬噸多 1.6 萬噸。
集團內銷出貨 42.9 萬噸，較目標 41.6 萬噸多 1.3 萬噸，主要是下游客戶接收到急單需求，出貨較預期增加；外銷出貨 35.7 萬噸，較目標 38.4 萬噸減少約 2.7 萬噸，主要受冬季東北季風影響，船隻航行速度受限，導致出貨動能不足。
