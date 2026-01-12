中鋼去年營收3171億元年減12% 亞洲鋼價築底完成

中鋼表示，雖然鐵礦砂與冶金煤成本略有波動，但隨著美國聯準會（Fed）進入減息週期，基礎建設與製造業動能預計將在今年重啟；歐洲下游加工廠庫存已降至歷史低點，預估有機會出現補庫需求。

此外，中國政府自 2026 年起將加強出口許可管理，市場預期，此舉將有效抑制低價鋼材氾濫，有助於亞洲區鋼價在 2025 年底築底完成；東南亞國家在基建支撐下，今年鋼鐵需求仍不看淡。