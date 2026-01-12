鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-12 16:56

中鋼 (2002-TW) 今 (12) 日開出 2 月盤價每公噸上漲 300 元，公司表示，全球鋼市歷經去年調節，剛性需求開始釋出，加以終端庫存位處低檔，供需結構改善有助啟動補庫存循環，國際鋼價逐步脫離整理區間展現漲勢，進入新一輪上升週期。

中鋼2月盤價開漲盤 剛需釋出國際鋼價進入上升週期。(鉅亨網資料照)

中鋼表示，全球經濟穩健發展，美國聯準會進入降息循環，有利提振投資與消費需求，帶動大宗商品價格走揚。歐洲受惠財政刺激政策與俄烏和談契機，終端需求邁向復甦。

另外，中國推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，有助改善房市與建設需求，進而提振鋼鐵市場情緒。隨終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，台灣用鋼產業出口接單有望自谷底回升。

煉鋼原物料行情方面，貴金屬及其他金屬元素價格輪番上漲，帶動煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，鐵礦砂價格維持在每公噸 105-110 美元區間，冶金煤行情上漲至每公噸 215-220 美元區間，鋼鐵生產成本持續上揚。

各國鋼鐵市場來看，美、歐地區熱軋價格維持漲勢，美國熱軋行情上漲約每公噸 40-50 美元；歐盟 CBAM 於今年正式實施，推升進口鋼材成本與當地市場行情。

中國大陸內銷流通行情止穩回升，寶鋼 2 月平板類產品平盤、3 月調漲人民幣 100 元 (約 14 美元)/ 噸，加上人民幣兌美元走升，帶動中國大陸鋼廠及亞洲鋼廠出口報價調漲。