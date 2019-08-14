〈日韓貿易戰〉青瓦台否認DRAM將納入出口管制

根據南韓《朝鮮日報》報導，青瓦台的發言人高旼廷 13 日表示，先前有媒體報導南韓政府正考慮將 DRAM 納入出口限制品項當中，那是錯誤的報導。

於 12 日的時候，南韓青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗在南韓 TBS 電台的新聞節目中表示「南韓的 DRAM 擁有 72.4% 的市占率，若 DRAM 的供應停止 2 個月，全世界 2 億 3000 萬支的智慧型手機生產將發生問題」，並說道「這張牌也是個選項」。

青瓦台在 2 天當中發出 2 個不同訊息，與 DRAM 出口限制的相關議論，也仍將持續進行。

青瓦台：否認 DRAM 將納入出口管制。(圖片：AFP)

DRAM 廣泛的被作為智慧型手機、伺服器、遊戲機等的資料儲存裝置。南韓三星電子與 SK 海力士，在 2019 年 Q2 的 DRAM 全球市占率，分別達到 45.7% 及 28.7%。光是這兩家南韓半導體公司所生產的 DRAM，就佔了全球市場的 74% 以上。只要南韓的半導體產業發生狀況，全世界的 IT 產業將跟著受到影響。

然而日本的狀況，確有所不同。從三星電子與 SK 海力士的營收來看，日本市場所占的比例連 10% 都不到。在這兩家公司的顧客名單當中，也見不到日本企業的名字。

根據南韓貿易協會的說法，今年上半年南韓出口到日本的 DRAM 金額為 829 億韓元。而在去年全年也只有 2242 億韓元，只占南韓 DRAM 整體出口的 0.53%。這個金額連南韓有 93% 仰賴日本進口的光阻液，在去年全年的進口金額 3643 億韓元都不到。

日本 2018 年自國外進口的 DRAM 當中，台灣製占了 60%，而南韓只占 21%。而根據日本《讀賣新聞》13 日報導，日本雖從南韓進口 DRAM，但也可向台灣採購。然而有部分的高性能 DRAM，還是必須從南韓進口。在一小部分的日本研究用產品上，需使用三星電子或 SK 海力士的高性能 DRAM，不過其他一般產品所使用的 DRAM，由於泛用性高的緣故，可用其他廠商產品取代。

而日本對南韓產 DRAM 需求不高的原因，與近年來日本索尼、Panasonic、富士通等企業，對全球電子廠的影響力逐漸式微有關。像是索尼的智慧型手機，在去年的全球市占就不到 1%。

日本選擇將系統半導體的 CMOS 等高附加價值產品，留在日本生產。而其他像是遊戲機、智慧型手機、家電產品等，就選擇在中國及東南亞等地生產。日本企業在日本國內生產的白色家電比例只有 20% 不到，而在產品上需使用到 DRAM 的索尼與任天堂的遊戲機等，則多半在中國與越南生產。