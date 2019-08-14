日本藥妝店龍頭寶座 可能在近期內易主

日本第 7 大的藥妝連鎖店「可開嘉來」(Cocokarafine)(3098-JP)，在 8 月 14 日發布消息表示，將與業界第 5 的「松本清控股」(Matsumotokiyoshi Holdings)(3088-JP)，朝著經營統合的方向進行協議。

而先前可開嘉來與業界第 6 的「SUGI 控股」(Sugi Holdings)(7649-JP) 間的經營統合協商，也由於松本清控股的出線而導致破局。

(圖片：Investing.com)

透過與松本清控股的經營統合，可開嘉來在各店面的作業效率，還有 PB 自有品牌的開發等，可望產生增效作用 (synergy effects)。而這也是松本清控股受到可開嘉來青睞的主要原因。

在日本連鎖藥妝店規模排行第 7 的可開嘉來，在截至 6 月底時，於日本關東、關西地區擁有 1357 家店面。而松本清則是以東京及週邊的首都圈為主，擁有 1672 家店面 (截至 6 月底)。未來這兩家業者若正式合併，將成為店面數量超過 3 千店，營收逼近 1 兆日圓的業界龍頭。

也由於兩者在化妝品類的著力頗深，營運重點擺在都會區的作法也相當一致，未來在營運上若能順利統合，可在商品進貨及物流等方面節省成本，在各種面向上對兩者皆有好處。

目前可開嘉來與松本清控股，預定在 9 月底前簽約。而合併的日期與方式，則會在日後進行討論。