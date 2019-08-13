〈日韓貿易戰〉手握報復籌碼？傳南韓政府考慮對日本限制DRAM出口

外電報導，南韓總統府的一位官員在接受採訪時表示，南韓考慮針對出口至日本的 DRAM 晶片進行管制，以報復日本在先前所祭出的出口限制。

國家安保室第二次長金鉉宗表示，南韓政府可以利用此項限制來作為報復日本的武器，主因在於南韓主導了全球 70% 以上的 DRAM 晶片市場。

「日本也有許多部份依賴著我們。例如，我們擁有全球 72.4% 的 DRAM 市占率。如果 DRAM 的供應暫停兩個月，那麼全球 2.3 億支智慧型手機的生產都將出現問題。因此我們可以利用這一主導地位的優勢。」金鉉宗說道。此一言論也反映了南韓政府在不斷升級的貿易紛爭中日益強硬的立場。

南韓是全球最大的兩家 DRAM 晶片製造商，三星電子和 SK 海力士的所在地。根據市場研究公司 Statista 的數據顯示，三星電子 (005930-KR) 在第一季全球的市占率為 42.7%，其次則是 SK 海力士 (000660-KR) 市占率 29.9%。美國美光 (MU-US) 則以 23% 的市占率排名第三。

南韓通商產業資源部在週一 (12 日) 決議從下個月起將日本降級為出口管制 A-2 地區，意味著南韓企業必須獲得政府的特別批准和許可文件才能向日本出口產品，涉及範圍達 1,700 多種關鍵材料和產品。

元大證券分析師 Lee Jae-yoon 認為，日本企業將會在管制來臨前設法增加 DRAM 晶片庫存。他表示：「日本企業為了因應將來 DRAM 供應的不確定性而提高相關庫存，這將有助於推動全球 DRAM 市場的發展。許多日本公司將從韓國進口 DRAM 晶片以生產智慧型手機、PC 和伺服器。」此外，Lee 也表示，日本企業也可能會嘗試向美光採購 DRAM，引領 DRAM 價格向上攀升。