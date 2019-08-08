DRAM Q2受單價下滑影響 產值仍季減9.1% Q3合約價續下探

研調機構集邦科技 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查表示，即使第 2 季 DRAM 銷售位元出貨量較前季成長，但報價續下跌，使第 2 季 DRAM 總產值較上季下滑 9.1%。展望第 3 季，由於供給並未明顯受影響，出貨占近 7 成的行動式記憶體和伺服器記憶體，第 3 季合約價仍呈現下降趨勢。

TrendForce 指出，第 2 季 DRAM 各產品別報價走勢，除行動式記憶體產品跌幅相對較緩、落在 10-20%，其他包括標準型、伺服器、消費性記憶體跌幅都近 3 成，伺服器記憶體因庫存情況相對嚴峻，跌幅甚至逼近 35%。

展望第 3 季，雖然 7 月日韓原物料事件，帶動 DRAM 現貨價反彈，但現貨市場規模小，無法有效去化原廠的高庫存，加上終端需求仍疲軟，7 月合約價持續走跌。就一線 PC-OEM 大廠訂價來看，主流 8GB 模組 7 月均價已滑落至 25.5 美元，較前一季均價 31.5 美元，跌幅近 2 成，較前一個月的 28.5 美元也下滑約 1 成。

TrendForce 指出，儘管日韓事件掀起現貨市場的波動，但合約價的議定在於供需基本面，在產出沒有實質受到影響的情況下，並未見到支撐價格的明顯力道。此外，出貨占近 7 成的行動式記憶體和伺服器記憶體，第 3 季合約價仍呈現下降趨勢。

觀察各廠營收表現，三星依然穩坐 DRAM 產業龍頭，第 2 季銷售位元出貨量明顯成長，季增略高於 15%，市占率從上季的 42.7% 成長至 45.7%。SK 海力士銷售位元出貨量成長約 13%，市占為 28.7%；美光仍舊排名第三，位元出貨量僅持平前一季，市占率也有所流失，下跌至 20.5%。

觀察原廠獲利能力，第 2 季受到價格驟跌影響，DRAM 供應商營益率皆呈現衰退。展望第 3 季，在報價持續下探情況下，原廠獲利空間將進一步受壓縮。

從技術發展來看，三星今年以來投片規劃大致維持不變，平澤廠今年將維持在 60K 左右投片規模，Line17 與平澤廠 2 樓仍將持續轉換 1Ynm，目前庫存水位仍偏高，轉換速度並不快。SK 海力士 1Xnm 第 2 季占出貨比重已突破 4 成，並將於下半年加速將 2Ynm 和 2Znm 舊製程轉移至 10nm 級新製程。

美光方面，台灣美光記憶體已全數以 1Xnm 做生產，下一目標將跳過 1Ynm 直接以 1Znm 生產，實際貢獻將落在 2020 年；台灣美光晶圓科技已有過半比例導入 1Xnm，並於今年開始緩步提升 1Ynm 比重。

