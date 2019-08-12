〈分析〉網通解析 5G、雲端、資料中心掀風潮

網路設備是網路通訊產業中最底層的基礎設施，而網路設備應用領域多樣化，大致可以區分為消費者網路設備、企業網路設備、數位通訊網路設備和電信網路設備。

而應用領域從底層到高階，根據解決方案的複雜程度、設備性能品質等需求不同，產品價值也逐步依次提升。一般而言，最高階的網路設備屬於應用在數位通訊及電信網路兩大領域，主要用於電信骨幹架設，或是雲端計算。

網通行業產業鏈上游主要為晶片、PCB、電源，及各類電子零組件等。網路設備則位於產業鏈的中游，相關企業自行設計產品，向上游供應商採購原材料，再結合軟體程式形成網路設備產品。

之後再銷售至電信營運商、雲端服務商、政府、企業等等體系中。根據統計資料顯示，雲端服務商約占下游 10%～20% 左右需求規模。

晶片是網路設備行業產業鏈上游的關鍵零件，具備高技術性，而晶片約占上游零組件成本約 40% 左右。目前全球高階晶片主要由國際大廠把持，如 Broadcom、Marvell、Cavium、瑞昱、聯發科等等。

近年來，全球互聯網、物聯網、雲計算、大數據等新興資訊化技術的快速發展，同時全球通訊邁入 5G 世代，網路設備作為資訊化技術的基礎架構，將產生巨大的市場需求。

根據 IDC 預測，未來幾年全球網路設備市場規模整體呈現成長趨勢，其中交換機和無線產品將成為市場成長的主要驅動力。

(資料來源: IDC) 全球網路設備市場規模 (億美元)

而中國市場因為受到產業政策，如寬頻中國、中國製造 2025、互聯網 + 等刺激之下，出現明顯的資訊化建設浪潮。

根據數據顯示，到 2020 年，中國企業級交換機的市場規模預計將達到 38.5 億美元，較 2017 年成長 30.2%；無線產品的市場規模將達到 10.3 億美元，較 2017 年成長 50.3%。

(資料來源: IDC)

根據 IDC 的預測顯示，全球產生的資料量未來 10 年將至少增加 10 倍，從 2016 年的 16ZB 增至 2025 年的 163ZB。

全球資料規模爆發式成長，對資料的傳輸、交換、處理、儲存等方面的需求更高，其中在傳輸和交換方面帶動交換機、路由器和無線產品等網路設備的升級需求。

全球與中國網路設備市場參與者一直較為穩定，以交換機來說，全球市場主要參與企業為思科、華為、HP、Arista、Juniper 和新華三，上述 6 家企業在全球交換機市場的合計市占率達 80.90%。

(資料來源: 產業信息網) 全球交換機市場結構

至於在中國企業級交換機市場的主要參與企業為華為、新華三、思科、星網銳捷和邁普技術，上述 5 家企業占中國企業級交換機市場比重 91.7%。

(資料來源: 產業信息網) 中國交換機市場結構

中國交換機市場大致分為三類，第一類是進口交換機，即產品的晶片、CPU 和作業系統均採用國外品牌，並在國外生產。

第二類是國產交換機，即產品在中國開發生產，作業系統屬於自主可控，但核心晶片有一樣或者多樣採用外商。

第三類是自主可控交換機，即核心軟硬體，如作業系統、交換晶片和 CPU 的核心均中國自產。

目前中國市場上交換機主要以第一類及第二類為主，第一類產品廠商主要為思科，第二類產品廠商主要有華為、新華三、星網銳捷、邁普等。但無論是第一類還是第二類產品均尚且無法形成真正的自主可控。

意味著隨著中美貿易磨擦增溫，中國國產品牌若無法供應核心零組件，該市場恐被外商所瓜分。

整體而言，未來網路設備產業仍將保持穩定成長，主要來自以下兩個層面，第一受惠於資訊化的擴展，5G 所帶動的網路設備需求，如物聯網、車聯網、雲計算、邊緣計算等技術快速發展。

第二則是資料流量呈現爆炸式成長所帶動的網路設備需求，特別是目前科技大廠頻建資料中心，使得資料流量的成長驅動主流網路設備不斷升級。一般來說 3 年～5 年便會更新換代一次。

