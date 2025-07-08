鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 21:00

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IBM(IBM-US) 周二 (8 日) 發表全新一代資料中心晶片與伺服器產品「Power11」，主打比競爭對手更節能、並簡化企業導入人工智慧 (AI) 的流程。這是 IBM 自 2020 年以來首次對其 Power 系列進行重大升級。

IBM推新Power11晶片！1分鐘內反駭、AI推理更簡單(圖：REUTERS/TPG)

Power 晶片多年來在資料中心領域與英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 競爭，特別是在金融、製造與醫療等專業領域擁有穩定客群。IBM 此次發表的 Power11 系統預計 7 月 25 日上市，目標是進一步強化效能與安全性，並提升 AI 應用的實用性。

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與輝達 (NVDA-US)AI 伺服器一樣，IBM 的 Power 系統也採取晶片與軟體整合設計。IBM Power 系統總經理 Tom McPherson 表示，這種整合有助於提升系統穩定度與資安防護。他指出，Power11 系統平均每年的非預期停機時間僅略高於 30 秒，並能在不需計畫性停機的情況下執行軟體更新。

此外，Power11 具備即時資安防護能力，IBM 表示系統可在不到一分鐘內偵測並回應勒索軟體攻擊，有助於企業在面對資安威脅時迅速反應。

IBM 預計在今年第四季，將其去年推出的 AI 晶片 Spyre 整合進 Power11 系統，以進一步提升 AI 運算效能。不過，McPherson 強調，IBM 並不打算與輝達爭奪 AI 模型訓練市場，而是聚焦於簡化「推理」(Inference) 階段的應用，也就是將 AI 模型實際部署於業務流程中執行任務。

McPherson 表示：「我們不會擁有像輝達那樣的訓練效能，但我們會提供非常優異、容易整合的推論能力，幫助企業加速工作流程。」並提到目前已有初期客戶參與測試並給予正面回饋。