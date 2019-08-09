貿易戰拖累科技股 5G後市爆發力仍可期

美中貿易戰情勢升溫，美股與科技股首當其衝重挫，投信認為，科技股短期勢必受市場不確定性震盪，但對 5G 類股而言，產業後市爆發力仍可期待，短線股價修正，正好提供回檔加碼的機會。

路博邁 5G 股票基金首席投資顧問溫演道表示，今年以來，全球 5G 產業發展進度加快，進而帶動 5G 相關個股表現，預期未來 10 到 15 年內，5G 發展將更加明確，且發展週期也比 4G 更長，內容和機會也將更多樣化。

溫演道指出，目前市場對 5G 產業財務預測仍相對保守，且排除未來高成長潛力，加上受美中貿易戰議題干擾，導致類股股價回檔整理，但股價回檔也剛好提供逢低加碼布局的機會。

瑞銀投信表示，中國已在 6 月發放四張 5G 商用執照，並積極展開相關的發展運用，已經正式進入 5G 商用時代，隨著 5G 時代來臨，透過廣泛運用除了可創造更多創新運用外，也可望帶來更多發展潛力與投資機會。

根據研究機構 CBinsights 報告，5G 技術將對 20 個產業帶來重大影響，例如交通方面的自動駕駛車、娛樂層面的 AR、VR、全息投影技術的應用，以及製造業中的無人工廠等。

在產業族群部分，溫演道點名看好三大類別，包括網路測試設備、5G 手機晶片等基礎建設，以及物聯網裝置元件類別，像是 OLED 摺疊螢幕、無線射頻辨識技術、自動資料採集等廠商。

另外，雲端服務與資安、內容平台、自動駕駛等應用服務族群，以及具備獨特資產或是智財權的企業。