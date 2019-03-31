〈觀察〉5G+資料中心需求挺升 帶動伺服器周邊商機

去年底以來，蘋果新手機銷售失利，迄今仍無緩和跡象，同時，美中貿易大戰影響下，消費性電子產品市場也緊縮；此時，相對應企業的大型資料中心應用伺服器相關產品，則因企業建置新資料中心、更新原有資料處理中心等需求，而受到矚目。

緯穎 (6669-TW) 3 月 27 日以每股 248 元掛牌上市，譜出強勢蜜月行情，到 29 日以 392.5 元收盤，漲幅高達 58.26%，主要因以高度客製化產品，打入多家美系一線雲端服務供應商，而 5G 通訊將於 2022 年普遍運用，包括物聯網、人工智慧等先進生活型態的服務，對於雲端運算也更加依賴，企業提前因應下，讓伺服器產品需求獲看好。

就伺服器產業的上游 PCB 關連供應鏈來看，包括玻纖布的富喬 (1815-TW)、供應 CCL 的聯茂 (6213-TW)、PCB 製程的先豐通訊 (5349-TW)、金像電 (2368-TW) 等，也因此產業區塊市場需求提升，且占營收比重高，得以先受惠。

以金像電為例，金像電隨著高層數伺服器板、基地台板及網通板接單走揚，原生產 NB 板的江蘇常熟一廠，逐步將產能轉而提供中低階伺服器板及網通板，由今年前 3 季的產品應用別來看，包括資料儲存及伺服器板的應用占達 45%，也使去年全年轉虧為盈，稅後純益 2.29 億元，創 4 年來新高，每股純益 0.42 元。

事實上，伺服器產品本身為高度客製化的系統整合產品，在勃興的需求中，其機櫃、機架、滑軌、甚至涵蓋整體的系統散熱需求，台商挾生產具高度彈性、應變靈活等特性快速切入、並擴大市占規模；聯德 - KY(4912-TW) 今年看淡手機及車用市場的成長力道，但看好伺服器應用，包含伺服器機架及新一代散熱系統；聯德 - KY 與 Intel、Baidu 合作開發新散熱系統，將新散熱器應用於新一代的高階伺服器，達到高度省電的效果，聯德 - KY 去年在伺服器應用產品的營收比重為 17%，預估今年將成長到占營收比重 3 成，加計整體營收的成長，等於營收是倍數成長。

此外，奇鋐去年營收 290.7 億元，產品營收結構 3C 散熱的 27%，通訊風扇的 14%，伺服器與資料中心散熱約 14%，另機箱與系統組裝產品線占比合計約 35%，週邊零組件占比約 6%。今年奇鋐主要成長動能為來自通訊散熱與伺服器、資料中心散熱需求，兩者都有新專案與新客戶訂單。

健策 (3653-TW) 及高力 (8996-TW) 在伺服器產品應用布局上也一致，並在資料中心伺服器需求推升下，逐步進入收割期。健策原以遊戲機沖壓均熱片的高市占率獲得重視，布局 PC、通訊及伺服器等領域 CPU 均熱片，由於新一代伺服器平台均熱片尺寸較前一代大，設計複雜度高，生產技術由過去沖壓製程，進一步轉變為高精密鍛造製程，讓擁有鍛造製程經驗豐富的健策更顯突出。

高力以熱交換核心技術，開發的浸泡式熱交換器組件，去年與鴻海 (2317-TW) 集團合作切入中國大型資料中心伺服器採用，出貨金額約 5000 餘萬元，而以此核心技術開發的大型資料中心節能熱源處理，為高力首次應用，目前終端客戶提出約去年 10 倍的需求，正待進一步的正式訂單下達。