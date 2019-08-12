【馮冠華專欄】恆指今天仍似易跌難升格局

8 月 12 日推介 - 中芯國際（981）

1）上日港股市況總結：恆指週五先高後低，指數以 26279 點（上升 158 點）開出後，曾高見 26313 點，其後升幅逐步收窄，午前更轉升為跌，最終以 25939 點收盤，下跌 181 點。成交方面，金額按日下跌約 10% 至 685 億。港股通南下總成交額則上升約 9% 至 76 億，流向仍是淨流入，金額約 14 億。滬深股通北上也維持淨流入，金額約人民幣 14 億。藍籌 6 升 41 跌 3 持平。



板塊方面，內地電訊商及半導體股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 17.1%。牛熊證街貨最新比例為 48:52，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 77:23。重貨區方面，熊證大幅下移至 26900-26949，牛證則上移至在 25850-25899。恆指期貨夜市收報 25842 點，下跌 41 點，低水 97 點。港股 ADR 下跌 94 點，相等於恆指 25845 點。

簡評：首先要向讀者們致歉，原因是週五筆者把白宮禁止美國政府機構直接購買華為、中興等產品的消息，和美國商務部暫未批出美國企業向華為等供貨申情的消息混淆了。當天推介的中興（763）先升後急跌近 12%，雖然最終收復至下跌 7.8%，但也屬敗筆之作！



美國再向華為等企業開刀，應是用以作為中方拒買美農産品之回應。華為及中興等仍將受惠於中國的 5G 發展，貿易戰的角力，結局也難預測；奈何弱市碰到壞消息的公司，在現時的市況容易一沉百踩，極其放大了。

上週五港股的先高後低，估計和當天道指期貨低走，與及市場擔心週末的香港社運活動所致。由於成交金額再次下跌，故此亦未必有太大的啟示性。另外，A 股下跌但北向資金維持淨流入，美股上週五從低位回彈，但週末香港的警民衝突又在多處發生，綜合下，恆指今天仍似易跌難升格局。

至於今週的重要事件，除了中美貿易和香港事態的發展外，多隻重磅藍籌如騰訊（700）、平保（2318）及港交外（388）也會公佈中期業績，恆指季檢也會在週五收盤後宣布，變數頗多的。推介方面，建議留意中芯國際（981），上週五曾一度急漲逾 7%，後被大盤拖低，但仍報升近 3%。公司第三季度的指引屬頗正面，短期股價應有望跑贏大市，同業華虹（1347）和檳傑科達（1665）也可留意。

2）中國民航局昨日向國泰航空（293）發出重大航空安全風險警示，提出三點要求，包括 10 日起安排參與反修例遊行及暴力衝突的機組人員，暫停執行飛往內地航班職務。國泰航空發言人表示，就收到乘客及公眾就國泰一名被控暴動罪的機師的查詢，該機師自今年 7 月 30 日起已沒有被安排飛行職務。此外，他自 7 月 15 日起亦未執行任何飛行任務。另外，國泰證實兩名機場員工因行為不當已被解僱。（信報）

3）北韓在週六再試射短程導彈，是三週以來的第五次。川普在社交網站發文表示，收到金正恩的來信，金正恩在信中表示，希望在美韓聯合軍演之後，可以見面，北韓及美國官員亦可以見面及重啟無核化談判。川普又表示，金正恩在信中又對北韓近期試射短程導彈，作出簡單道歉。（香港電台網站）

4）國際貨幣基金組織（IMF）發佈了執董會與中國的第四條磋商報告。報告認為，中國沒有大規模干預人民幣匯率。報告指出，人民幣雖然對美元貶值，但相對於一攬子貨幣大體穩定，中國外匯儲備充足，自去年第四條磋商以來，人民幣實際有效匯率貶值約 2.5%，中國人民銀行幾乎沒有對人民幣匯率進行干預。（證券時報網）

5）美股上週五市況總結：美股三大指數下跌，當中道指曾下跌逾上 280 點，收盤報跌 91 點或 0.34%；標指和納指則分別下跌 0.66% 及 1%。十年期債息回升至 1.745%，美滙指數最新報 97.03，紐約期油最新報 54.27 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 中國恒大（3333）及恒大健康（708）齊發盈警，恒大預料上半年純利將按年跌 49% 至 270 億元（人民幣，下同），核心業務純利亦跌 45% 至 300 億元。恒大指出，上半年合約銷售與去年相若，不過上半年的交樓面積減少，拖累利潤下跌。



恒大健康亦預告，上半年業績將由盈轉虧，料上半年淨虧損 20 億元，去年同期賺 2 億元。集團指出，由於新能源汽車業務正處於前期投入階段，研發等相關費用及利息支出增加，業務上半年將虧損 20 億元，健康管理業務表現保持穩定。

舜宇光學（2382）公布，集團 7 月份手機鏡頭出貨量 1.09 億件，按年增長 23%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升，按月增長 7.5%。手機攝像模組出貨量 4824.2 萬件，按年增長 82.2%，主要是因為去年 7 月份的出貨量受到個別客戶驗收產品時間推遲的影響，按月上升 11.6%。車載鏡頭出貨量 409 萬件，按年增長 19.7%，主要是因為去年 7 月份的出貨量受到個別客戶驗收產品時間推遲的影響，按月則減少 1.7%。

金山軟件（3888）將於 8 月 20 日公布中期業績，績前董事會更新上半年業績資料，因應公司所持有的獵豹股份，其美國股價自今年 4 月以來持續低迷，需按國際會計準則作出約 12 億至 14 億元人民幣（折合約 13.3 億至 15.5 億港元）撥備。

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