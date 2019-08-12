最受關稅衝擊的美股名單：華爾街點名AMD、Nvidia、零售股

華爾街分析師正在爭先恐後地評估美中貿易戰中最新的影響，美國總統川普最近宣布，從 9 月 1 日開始，對價值 3000 億美元的中國商品加徵全新的 10% 關稅就要生效，華爾街點名 AMD、Nvidia 可能受創；另外，美股零售類股衝擊可能最重。

在此之後標準普爾 500 指數下跌約 2%，分析師擔心貿易緊張局勢加劇，以及未來川普加增的新關稅可能對這些個股產生衝擊：

在彙整各家投行的深入研究，分析師擔心哪些股票受到最新關稅的影響名單出列，包括 Advanced Micro Devices (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US)、Dollar Tree (DLTR-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US)、Rio Tinto、O'Reilly Automotive (ORLY-US)、Michaels Companies (MIK-US)、 等公司。

而除了 AMD 與 Nvidia 以外，許多分析師指出，美股零售業普遍被認為是受衝擊最大的產業，因為最新一輪關稅主要針對服裝和其他消費品。

Dollar Tree 就是因此成為上週德意志銀行分析師降評的標的。

德銀在報告中指出，「我們仍然認為 Dollar Tree 是家高質量的零售商，擁有備受推崇的管理團隊。但是，我們不能忽視它旗下 Family Dollar 的業務不穩，而且不斷更新的關稅影響推估顯示出可能會出現重大下行風險，而 Dollar Tree 是我們分析中最脆弱的企業之一。」

對於像 Advanced Micro Devices 和 Nvidia 這樣的跨國性半導體企業來說，新的關稅來更不是時候。

瑞穗分析師表示，「供應商出貨時間已經面臨挑戰。」

瑞穗分析師表示指出，「驟然發佈關稅公告並沒有給供應商太多時間來建立庫存或計入影響，因為裝運時間為 2-4 週、距關稅開始還有約 4 週。我們認為從中國到西海岸的正常海運時間是 2 週，到東海岸的紐約為 4 週。」

瑞穗的報告指出，「除非美國政府放棄 9 月 1 日的啟動日期或對已經下單的貨物提出豁免，理論上對許多貨物的關稅影響很快就會開始。」

瑞士信貸分析師近日出席了汽車零件零售商 O'Reilly Automotive 的投資人大會。雖然該投行表示會議讓人印象深刻，但它承認無法推荐該股票。

瑞信在報告中指出，「面對關稅的近期和中期可能措施包括調升價格抵銷關稅和銷售總務管理支出 (SG&A) 的成本壓力，但現在價格彈性增加了不確定性，同時消費者將如何回應漲價也屬未知。再加上市場普遍共識已計入 2020 年的經營成本上揚以及股票的過高估值，讓我們對它保持觀望態度。」